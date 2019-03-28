Количество нелегальных работников-иностранцев в Чехии растет

В прошлом году Государственная инспекция труда Чехии выявила 3 595 нелегально работающих иностранцев при проведении 8 338 проверок, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Фирмам выписаны штрафы на общую сумму в 144 млн крон.

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В Чехии в прошлом году было официально трудоустроено 568 тысяч иностранцев. В отделах труда числится около 300 тысяч вакансий.

«Правительство создало неэффективную систему, которая не позволяет иностранцам работать и платить взносы на социальное и медицинское страхование. Но рынок найдет свой путь», — говорит Радован Буркович, президент Ассоциации агентств занятости. В этих условиях чешские компании вынуждены использовать рискованные способы привлечения людей из-за рубежа. По данным Государственной инспекции труда, с 2016 года заметно увеличилось число нелегально работающих иностранцев, особенно украинцев.

Нелегально людей чаще всего трудоустраивают мелкие компании. Как правило, инспекторы обнаруживают таких работников в строительстве, производстве, гостиничном бизнесе, общественном питании.

«Мы часто сталкиваемся со злоупотреблениями, когда рабочих отправляют в другие компании», — говорит пресс-секретарь отдела труда Рихард Колибач. Украинец с польской визой, нанятый польской компанией, не может быть «в командировке» полгода в совсем другой компании в Чешской Республике. В прошлом году инспекторы оштрафовали на 3,5 млн крон компанию, которая занимается сборкой электронного оборудования и нелегально трудоустроила 40 украинцев.

По словам Колибача, все чаще встречаются псевдоагентства, у которых нет лицензии на подбор персонала и которым не нужно вносить депозит в 500 тысяч крон. «Фирмы-клиенты часто даже не проверяют легальность агентства в онлайн-списке», — отмечает юрист Денис Кашицын, занимающийся проблемой нелегальной занятости.

По словам Кашицына, иностранцы зачастую не в курсе проблем со своим трудоустройством. «Они подписывают доверенность для псевдоагентства, потому что им были оформлены визы, и агентство представляет их интересы. Однако работника могут депортировать за нарушение закона о занятости, после чего ему будет запрещен въезд в ЕС», — говорит Кашицын. По его оценкам, ежедневно из Чешской Республики депортируют десятки человек.

Источник: idnes.cz