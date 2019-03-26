Налоговые декларации сдала половина чешских фирм и предпринимателей

По данным на 25 марта, чешские фирмы и индивидуальные предприниматели сдали 1,24 млн налоговых деклараций. Из них физические лица подали 1,09 млн отчетов, а компании — более 143 тысяч.

У физических лиц этот показатель составляет половину от ожидаемых налоговых деклараций, у фирм — около трети. Налоговые декларации должны быть поданы в срок до 1 апреля, также до этой даты должны быть уплачены все налоги. Таким образом, у чешских бизнесменов остается неделя, чтобы выполнить обязательства.

В прошлом году финансовое управление Чехии зарегистрировало около 2,64 млн налоговых деклараций, в том числе 2,19 млн были получены от физических лиц и 450 тысяч — от компаний.

Чехи могут подать налоговую декларацию несколькими способами: в бумажном виде лично в налоговой инспекции или в почтовом отделении, а также в электронном виде.



Если сдача декларации задерживается на пять рабочих дней, штраф не взимается. Последующие штрафы за каждый день просрочки составляют 0,05% от начисленного налога. Максимальный штраф — 5% от начисленного налога или 300 тысяч крон. Если налоговая декларация не подается вообще, даже после запроса ведомства, минимальный штраф составляет 500 крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz