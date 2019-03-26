Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.68
USD
22.86
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
01n 6 °C
Налоговые декларации сдала половина чешских фирм и предпринимателей

Налоговые декларации сдала половина чешских фирм и предпринимателей

Марина Комарова 1166 0
По данным на 25 марта, чешские фирмы и индивидуальные предприниматели сдали 1,24 млн налоговых деклараций. Из них физические лица подали 1,09 млн отчетов, а компании — более 143 тысяч.
Налоговые декларации сдала половина чешских фирм и предпринимателей

У физических лиц этот показатель составляет половину от ожидаемых налоговых деклараций, у фирм — около трети. Налоговые декларации должны быть поданы в срок до 1 апреля, также до этой даты должны быть уплачены все налоги. Таким образом, у чешских бизнесменов остается неделя, чтобы выполнить обязательства. 

В прошлом году финансовое управление Чехии зарегистрировало около 2,64 млн налоговых деклараций, в том числе 2,19 млн были получены от физических лиц и 450 тысяч — от компаний.

Чехи могут подать налоговую декларацию несколькими способами: в бумажном виде лично в налоговой инспекции или в почтовом отделении, а также в электронном виде. 
 
Если сдача декларации задерживается на пять рабочих дней, штраф не взимается. Последующие штрафы за каждый день просрочки составляют 0,05% от начисленного налога. Максимальный штраф — 5% от начисленного налога или 300 тысяч крон. Если налоговая декларация не подается вообще, даже после запроса ведомства, минимальный штраф составляет 500 крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
налоги Министерство финансов бизнес индивидуальный предприниматель
Читайте
по теме 
Истек срок подачи налоговой декларации
02.04.2019 08:56 Экономика
Истек срок подачи налоговой декларации
737 0
Налоговый вычет на первого ребенка за 2018 год увеличен
19.02.2019 08:53 Экономика
Налоговый вычет на первого ребенка за 2018 год увеличен
2334 0
Для предпринимателей в Чехии установят фиксированную сумму отчислений – 5500 крон в месяц
04.02.2019 08:34 Экономика
Для предпринимателей в Чехии установят фиксированную сумму отчислений – 5500 крон в месяц
4169 0
Доходы от EET выросли в прошлом году до 12,3 млрд крон
25.01.2019 12:41 Экономика
Доходы от EET выросли в прошлом году до 12,3 млрд крон
808 0
Последние новости:
06
апреля
Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX
06.04.2019 11:27 Экономика
Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX
316 0
05
апреля
Вместо солнца на выходных Чехию ожидают похолодание и дождь
05.04.2019 14:31 Общество
Вместо солнца на выходных Чехию ожидают похолодание и дождь
1097 0
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
05.04.2019 11:54 Общество
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
775 0
В летний лагерь ребенка лучше записать до конца апреля
05.04.2019 11:11 Общество
В летний лагерь ребенка лучше записать до конца апреля
313 0
Движение по автомагистрали D1 было остановлено из-за упавших деревьев
05.04.2019 09:59 Общество
Движение по автомагистрали D1 было остановлено из-за упавших деревьев
304 0
04
апреля
Полиция в апреле будет строго следить за превышением скорости
04.04.2019 16:03 Общество
Полиция в апреле будет строго следить за превышением скорости
989 0
Умер режиссер Георгий Данелия
04.04.2019 14:06 Общество
Умер режиссер Георгий Данелия
435 0
Чешских туристок в кроссовках сняли с австрийской горы с помощью вертолета
04.04.2019 12:40 Общество
Чешских туристок в кроссовках сняли с австрийской горы с помощью вертолета
1079 0
Пасху в Чехии будут отмечать 21 апреля
04.04.2019 10:08 Культура
Пасху в Чехии будут отмечать 21 апреля
1132 0
Продажи новых легковых автомобилей в Чехии снизились
04.04.2019 09:28 Экономика
Продажи новых легковых автомобилей в Чехии снизились
528 0


Мобильная версия