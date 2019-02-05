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Рост зарплат в Чехии замедлился

Рост зарплат в Чехии замедлился

Марина Коханкова 1 0
Заработная плата на чешском рынке труда во второй половине прошлого года начала замедлять рост, несмотря на острую нехватку работников. Эта тенденция продолжится и в 2019 году, свидетельствуют результаты опроса компании Hays.
Рост зарплат в Чехии замедлился

В ходе опроса были проанализированы 7000 предложений от работодателей и более 20000 анкет от желающих найти работу.

«Заработная плата во всех секторах значительно выросла за последние два года. Некоторые сферы отреагировали на изменения рынка позже, и поэтому в течение 2019 года можно ожидать дальнейшего роста. С другой стороны, некоторые секторы не поддерживают рост заработной платы, поскольку их текущий уровень приблизился к максимальному», - сказал директор Hays в Чехии и Румынии Ладислав Кучера.

Эта тенденция также наблюдается в области информационных технологий. Особенно во второй половине 2018 года рост заработной платы в ИТ заметно замедлился, и в этом году ожидается аналогичная ситуация. Кроме того, запланированное повышение заработной платы в государственном секторе может также отразиться на оценке некоторых профессий частного сектора, отметил Кучера.

Квалифицированных специалистов с опытом работы не хватает, поэтому рынок остается открытым и для ищущих работу без опыта. При этом доля студентов вузов, не имеющих опыта работы, постоянно уменьшается. Из-за нехватки персонала по-прежнему больше всего страдают промышленность, производство и ИТ.

Средняя зарплата в Чехии в третьем квартале 2018 года составляла 31 516 крон, что на 2458 крон (8,5%) больше, чем в третьем квартале 2017 года. С учетом инфляции средняя зарплата выросла на 6%.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

 

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работа Чехия зарплата
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