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Мэрия Праги 5 пытается избавиться от гигантских цветочных горшков

Мэрия Праги 5 пытается избавиться от гигантских цветочных горшков

Марина Коханкова 1 0
Администрация Праги 5 решила предложить неиспользованные гигантские бетонные вазоны заинтересованным сторонам на основе договора дарения. Бетонные цветочные горшки были куплены на дотации Евросоюза в 2012 году, однако сейчас их осталось всего несколько штук.
Мэрия Праги 5 пытается избавиться от гигантских цветочных горшков

Предполагалось, что гигантские горшки помогут улучшить качество воздуха в пражском районе Смихов. Мэрия Праги 5 уже несколько лет пытается продать оставшиеся бетонные конструкции, но безуспешно. Сейчас представители мэрии говорят, что интерес к вазонам проявили несколько потенциальных покупателей. В прошлом году декорации пытались продать по цене 35 тыс. крон за штуку, однако желающих не было – стоимость вместе с доставкой была слишком высока.

Сейчас мэрия предлагает четыре вида цветочных горшков, которые весят от 2,3 тонн до 12,5 тонн. Перевозку должен будет орагнизовать сам покупатель, или компенсировать эти расходы мэрии.

В 2012 году Прага 5 купила 245 бетонных ящиков общей стоимостью 20 млн крон. Их установка началась летом 2012 года. Но вскоре жители стали жаловаться, поскольку, по их словам, вазоны ограничивали проход по тротуару. Многие также критиковали их внешний вид. После волны критики мэрия решила разместить некоторые вазоны там, где они не будут мешать.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
цветы Прага Евросоюз
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