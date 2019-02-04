Прага продолжает закрывать недобросовестные обменники

Горсовет одобрил в понедельник расторжение договоров аренды с пятью обменными пунктами в историческом центре.

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Дело не только в условиях аренды, не устраивающих город, – его новое руководство борется таким образом с обменниками, предлагающими крайне невыгодные курсы. Член горсовета Ян Хабр (TOP 09) прежде заявлял, что Прага хочет добиться, чтобы пункты обмена валют и туристические магазины (например, с матрешками) не позорили доброе имя чешской столицы.

Сейчас речь идет об обменниках на улицах Панска, На Мустку, Рытиржска и на Вацлавской площади. Наиболее высокая арендная плата – На Мустку – составляет там примерно 38 700 крон за квадратный метр в год, тогда как, по данным прошлогодней статистики Cushman & Wakefield, зона в районе улицы На Пршикопе – самая дорогая с точки зрения коммерческих площадей, в среднем 71 590 крон за «квадрат», пишет Euro.cz со ссылкой на ČTK.

Однако, по словам Хабра, магистрату даже не нужно никаких причин, чтобы разорвать договор. Достаточно предупредить арендатора за три месяца. Сейчас правящая коалиция проводит ревизию принадлежащих городу помещений в центре и формулирует новые условия аренды. «В историческом центре нас интересуют две вещи: вид деятельности арендатора и наивысшая цена, которая всегда будет самым важным, но не единственным критерием», – сказал Хабр, добавив, что городское руководство не ставит своей целью расторгнуть все соглашения, только те из них, которые экономически невыгодны или вредят репутации Праги.

«Мы удалим туристические ловушки. Мы не хотим стесняться иностранных гостей. Мы покончим с мошенническими обменными пунктами», – обещала Пиратская партия перед выборами. Ее член Магдалена Валдманова была в той кампании очень активной, а затем стала советником мэра Зденека Гржиба, который недавно у себя в Твиттере поделился успехом коллег-партийцев: закрыты пункты обмена валют на главном вокзале и в вестибюле станции метро «Площадь Республики». Впрочем, первый съехал еще в предыдущую избирательную кампанию – осенью 2017 года.

По информации iROZHLAS.cz, у советницы мэра на примете еще девять обменников, отличающихся невыгодными курсами (например, где-то предлагают 16 крон за евро), высокими комиссиями и путающими клиентов дополнительными условиями. Так, в ближайшее время должен закрыться пункт обмена в подземном переходе под улицей Легерова у Национального музея. Ранее сообщалось о закрытии обменника на Староместской площади (напротив ратуши), где за евро давали всего 15 крон – на 10 с лишним меньше реального обменного курса.

В заключение стоит напомнить, что в прошлом году парламент Чехии одобрил поправку, которая должна защитить клиентов: с 1 апреля они смогут расторгнуть договор обмена в течение трех часов после его заключения.

Источник: denik.cz