Прага заплатит 11 млн крон штрафа за Тройский мост

По данным чешского антимонопольного управления, Прага расширила первоначальный госзаказ на строительство моста, однако не провела какие-либо тендеры на выполнение этих работ, что является нарушением закона. Таким образом, фирмы не смогли конкурировать при выполнении данного госзаказа. Глава антимонопольной службы Чехии Петр Рафай в марте 2017 года заявлял, что был построен совершенно другой мост, который не соответствовал изначальному проекту как визуально, так и по цене. Стоимость проекта оценивалась в 500 млн крон, однако строительство моста обошлось в 1,5 млрд крон.
Штраф в размере 11 млн крон является самым высоким штрафом, когда-либо вынесенным Пражским управлением по защите конкуренции. Он может быть оспорен в Верховном суде Чехии.
Тройский мост был открыт в Праге 6 октября 2010 года.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz