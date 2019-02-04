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Для предпринимателей в Чехии установят фиксированную сумму отчислений – 5500 крон в месяц

Для предпринимателей в Чехии установят фиксированную сумму отчислений – 5500 крон в месяц

Марина Коханкова 1 0
Со следующего года для индивидуальных предпринимателей в Чехии могут установить фиксированную сумму отчислений на социальное и медицинское страхование, а также около 500 крон – для уплаты налогов. Общая сумма отчислений, по словам министра финансов Алены Шиллеровой (ANO) не превышала бы 5500 крон в месяц.
Для предпринимателей в Чехии установят фиксированную сумму отчислений – 5500 крон в месяц

По словам министра финансов, новеллой смогут воспользоваться предприниматели с годовым оборотом до 1 млн крон, что является порогом для регистрации НДС. «Нам нужно создать условия, чтобы им было легче вести бизнес», - сказал Шиллерова. Она добавила, что за налоговый год 2020 это будет сумма, не превышающая 5500 чешских крон в месяц.

Таким образом, предпринимателям не нужно будет выполнять дополнительную работу, связанную с ведением учета доходов, а также заполнять налоговую декларацию. "Нужно будет иметь выписку о платежах за социальное и медицинское страхование, счета-фактуры, и все это передать налоговому консультанту для обработки», - говорит маляр Павел Лужный. Если бы фиксированная сумма составляла от пяти до шести тысяч крон в месяц, Лужный согласился бы с этим.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, предложение касается около 420 000 предпринимателей. Расчет единовременной выплаты основан на запланированном минимальном авансе на медицинское и социальное страхование. Кроме того, к сумме добавляется налог - согласно действующему предложению 500 крон. Всего платеж составит 5456 крон в месяц. Это предложение будет касаться тех, у кого бизнес является основным видом деятельности и предпринимателей, которые не являются плательщиками НДС.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz


 
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Темы
индивидуальный предприниматель Чехия налоги
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