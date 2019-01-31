Мясо больных коров из Польши не попало в Чехию

Однако около 300 килограммов говядины могло попасть в словацкие школы и рестораны. Об этом в четверг сообщил руководитель Государственной ветеринарной инспекции Словакии Йозеф Биреш.

Глава польской ветеринарной инспекции Павел Нимчук не исключает, что в общей сложности 2 700 кг некачественного мяса попало в 10 стран Европейского союза: Румынию, Швецию, Венгрию, Эстонию, Финляндию, Францию, Испанию, Литву, Португалию и Словакию.

По словам Биреша, пока нет доказательств того, что мясо заболевших коров поставлялось в Словакию. Вместе с тем он отметил: «В Польше не проводятся контрольные проверки так, как это должно быть, поэтому нельзя исключать, что мясо представляет угрозу для здоровья человека».

Сомнительная говядина с польских мясоперерабатывающих заводов поступила в три точки в восточной части Словакии (Бардейов, Габолтов и Бидовце) для дальнейшей дистрибьюции. Государственная ветеринарная инспекция сейчас проверяет все магазины в республике.



Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан заверил, что на чешский рынок зараженное мясо не попало.

Источник: novinky.cz