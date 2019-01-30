Huawei не сможет участвовать в тендере на создание налогового портала

Финансовое управление Чехии исключило китайскую компанию Huawei из возможных участников тендера на разработку налогового портала Moje daně. Стоимость этого контракта составляет более 500 млн крон.

Это было сделано после того, как чешское Национальное управление по кибербезопасности (NUKIB) заявило, что, по данным ведомства, изделия китайского поставщика телекоммуникационных услуг представляют угрозу безопасности республики.

Портал Moje daně должен упростить подачу налоговых деклараций. Как пишет MfD, проект, содержащий личные и конфиденциальные данные, является частью так называемой критической инфраструктуры страны. Поэтому Финансовое управление скорректировало условия тендера в соответствии с недавно опубликованной методологией NUKIB. Согласно этой методике, госорганы при проведении тендеров и заключении госконтрактов могут учитывать риск, связанный с использованием систем Huawei и ZTE.

«Предупреждение Национального управления по кибернетике и информационной безопасности согласно закону является обязательным для финансового управления, поэтому мы должны ему следовать», – сказал Петр Хабань, представитель Главного финуправления.

Ранее президент Милош Земан назвал ситуацию вокруг Huawei в Чехии «торговой войной».

Источник E15.cz