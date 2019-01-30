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За юбилейными монетами Нацбанка Чехии выстроились очереди

За юбилейными монетами Нацбанка Чехии выстроились очереди

Марина Коханкова 684 0
Чешский национальный банк к 100-летию чехословацкой кроны выпустил три юбилейные монеты номиналом 20 крон. Чтобы их купить, люди с раннего утра стоят на холоде в очередях перед кассами банка.
Фото: Patrik Biskup, Právo
За юбилейными монетами Нацбанка Чехии выстроились очереди

Монеты, на которых изображены министры финансов Первой республики Алоис Рашин и Карл Энглиш и первый управляющий Национальным банком Чехословакии Вилем Поспишил, выпущены ограниченным тиражом (200 тыс. шт.). С 30 января их можно купить по номиналу за наличные в отделениях Нацбанка Чехии в Праге и других городах (по три экземпляра каждой в одни руки).

Утром 30 января, несмотря на заморозки, сотни людей пришли к кассам ЧНБ в Брно, Пльзене и Остраве. «Я жду здесь с пяти утра», – сказала одна из женщин в очереди.

Юбилейную золотую монету ЧНБ номиналом 100 млн крон и весом 130 кг можно будет увидеть на выставке в Императорских конюшнях Пражского Града. Выставка под названием «100 лет чехословацкой кроны» будет проходить с 1 февраля по 28 апреля.

Источник novinky.cz

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Темы
банки Чехия Чешская крона
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