За юбилейными монетами Нацбанка Чехии выстроились очереди

Чешский национальный банк к 100-летию чехословацкой кроны выпустил три юбилейные монеты номиналом 20 крон. Чтобы их купить, люди с раннего утра стоят на холоде в очередях перед кассами банка.

Фото: Patrik Biskup, Právo

Монеты, на которых изображены министры финансов Первой республики Алоис Рашин и Карл Энглиш и первый управляющий Национальным банком Чехословакии Вилем Поспишил, выпущены ограниченным тиражом (200 тыс. шт.). С 30 января их можно купить по номиналу за наличные в отделениях Нацбанка Чехии в Праге и других городах (по три экземпляра каждой в одни руки).

Утром 30 января, несмотря на заморозки, сотни людей пришли к кассам ЧНБ в Брно, Пльзене и Остраве. «Я жду здесь с пяти утра», – сказала одна из женщин в очереди.

Юбилейную золотую монету ЧНБ номиналом 100 млн крон и весом 130 кг можно будет увидеть на выставке в Императорских конюшнях Пражского Града. Выставка под названием «100 лет чехословацкой кроны» будет проходить с 1 февраля по 28 апреля.

Источник novinky.cz