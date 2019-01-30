За юбилейными монетами Нацбанка Чехии выстроились очереди

Монеты, на которых изображены министры финансов Первой республики Алоис Рашин и Карл Энглиш и первый управляющий Национальным банком Чехословакии Вилем Поспишил, выпущены ограниченным тиражом (200 тыс. шт.). С 30 января их можно купить по номиналу за наличные в отделениях Нацбанка Чехии в Праге и других городах (по три экземпляра каждой в одни руки).
Утром 30 января, несмотря на заморозки, сотни людей пришли к кассам ЧНБ в Брно, Пльзене и Остраве. «Я жду здесь с пяти утра», – сказала одна из женщин в очереди.
Юбилейную золотую монету ЧНБ номиналом 100 млн крон и весом 130 кг можно будет увидеть на выставке в Императорских конюшнях Пражского Града. Выставка под названием «100 лет чехословацкой кроны» будет проходить с 1 февраля по 28 апреля.
Источник novinky.cz