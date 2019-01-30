Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван

Экономическая палата Чехии опубликовала данные по рынку труда.

В Чехии наиболее востребованы специалисты по металлообработке, сварщики, литейщики, слесари, механики и ремонтники. Нужны также кровельщики, паркетчики, штукатуры, сантехники и маляры.

Как передает Radio Praha, таковы данные опроса более 300 чешских предприятий, которые через Экономическую палаты Чехии подали заявление на включение в программу «Режим Украина» (ее цель – ускорить процесс урегулирования формальностей для украинцев, заинтересованных в работе в Чешской Республике).

97% опрошенных фирм ищут работников из Украины. Кроме того, работодатели нанимают словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван. Рабочими местами в Чехии интересуются граждане Сербии и Монголии.

Новых сотрудников в этом году будут набирать 92% компаний.

Источник: Radio Praha