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Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван

Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван

Илья Кириллов 2420 0
Экономическая палата Чехии опубликовала данные по рынку труда.
Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван

В Чехии наиболее востребованы специалисты по металлообработке, сварщики, литейщики, слесари, механики и ремонтники. Нужны также кровельщики, паркетчики, штукатуры, сантехники и маляры. 

Как передает Radio Praha, таковы данные опроса более 300 чешских предприятий, которые через Экономическую палаты Чехии подали заявление на включение в программу «Режим Украина» (ее цель – ускорить процесс урегулирования формальностей для украинцев, заинтересованных в работе в Чешской Республике).

97% опрошенных фирм ищут работников из Украины. Кроме того, работодатели нанимают словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван. Рабочими местами в Чехии интересуются граждане Сербии и Монголии.

Новых сотрудников в этом году будут набирать 92% компаний.

Источник: Radio Praha

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работа Чехия украинцы профессии
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