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Умерла исполнительница главной роли в фильме «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова

Умерла исполнительница главной роли в фильме «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова

420on.cz 718
​Умерла знаменитая чешская актриса, исполнительница главной роли в фильме «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова. Ей было 68 лет. Об этом сообщил сын актрисы Йозеф Абрагам. Шафранкова долгое время боролась с тяжелым недугом — раком легких.
Фото: Bontonfilm
Умерла исполнительница главной роли в фильме «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова

Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в Брно. С детства она увлекалась театром, в Брно она окончила театральное училище. Затем она переехала в Прагу, где играла на сцене известного авторского пражского театра «Драматический клуб». Здесь же она познакомилась со своим будущем мужем — известным чешским актером Йозефом Абрагамом.

Успех к актрисе пришел после фильма «Бабушка» по роману известной чешской писательницы Божены Немцовой. В 19 лет она сыграла главную роль в фильме-сказке «Три орешка для Золушки» режиссера Вацлава Ворличека. С этого момента на Шафранкову обрушилась всенародная любовь и она стала одной из самых заметных фигур чешского кинематографа. Шафранкова снималась в фильмах «Русалочка» (1975), «Принц и Вечерняя Звезда» (1979), «Третий принц» (1982), «Праздник подснежников» (1983), «Коля» (1996) и др. 

С 2014 года Либуше Шафранкова боролась с раком легких. В прошлом году из-за проблем со здоровьем она отказалась от съемок сказки «Маманек», где должна была сыграть королеву.

«Ее всегда называли Либушка, и никогда — Либуше, потому что она была такой милой девушкой, что нельзя было сказать иначе. Либушка была невероятно талантливой актрисой», — рассказал сценарист Зденек Сверак.

«Когда между актерами на съемках возникала напряженная ситуация, она всегда могла исправить ее искрометным смехом, своей юношеской наивностью и красотой. Она была человеком, который приносил только смех и радость», — вспоминает коллега Шафранковой по фильму «Три орешка для Золушки», актер Славек Яндак.

Источник: seznamzpravy.cz

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