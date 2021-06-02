Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.46
USD
20.86
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n 19 °C
Летний шекспировский фестиваль возвращается в Прагу

Летний шекспировский фестиваль возвращается в Прагу

420on 150
В этом году Летний шекспировский фестиваль (Letní Shakespearovské Slavnosti) вернется на сцену под открытым небом в Праге, Брно, Остраве и Братиславе. Организаторы представили разнообразную программу на пресс-конференции на мостике Новотного (Novotného lávka) в Праге.
Летний шекспировский фестиваль возвращается в Прагу

Марафон шекспировских постановок откроет 28 июня премьера спектакля «Буря» в постановке режиссёрского дуэта SKUTR. Мероприятие пройдет в Королевском саду Пражского Града. Зрителей ждет появление Давида Прахара, Чонгора Кассаи, Йозефа Полашека и Марека Даниэля, а теперь еще и Элишки Кренковой, Ондржея Мали, Зденека Пишкулы и других актеров.

«Буря» – последняя крупная пьеса Шекспира. «Это волшебная комедия, захватывающая пьеса. Невозможно выразить в паре предложений, о чем идет речь, но я делаю ставку на восхищение, на эмоцию изумления, которая очень важна в этом произведении», – говорит переводчик «Бури» Мартин Хильски.

Мартин Кукучка, один из режиссеров, добавляет: «Эта пьеса не о катастрофе, как может показаться из названия, а о встрече. Для нас это встреча как с актерами, с которыми мы уже знакомы, так и наконец-то со зрителями. Это будет драматическая, волшебная и веселая встреча».

В Праге в этом году впервые пройдет словацкая постановка «Ромео и Джульетты», премьера которой состоялась в 2019 году. Приехать в Чехию в прошлом году спектаклю помешал карантин. «Это невероятно современная постановка, в которой актеры поют оперу, джаз, рок и поп. Очень современный Шекспир», – зазывала на пресс-конференции Сиса Скловская, которая сыграет роль няни Джульетты.

Дэвид Хартл, играющий Ромео, так описывает своего персонажа: «Ромео — молодой, страстный, необузданный мальчик, участник гаражной группы, который живет где-нибудь на Ружиновой или Петржалке. И он влюблен. Мы помним и уважаем стихи Шекспира, но в то же время ищем аналогии в современной реальности».

После открытия в Праге фестиваль порадует зрителей 17 июля в Брно, 19 июля в Остраве и 5 августа в Братиславе. Труппа лучших актеров из театров Остравы появится ​​в комедии «Укрощение строптивой». А еще зрителям представят словацкие постановки «Комедия ошибок» и «Два веронца».

И, конечно, обязательно пройдут шекспировские постановки на английском. Prague Shakespeare Company готовит новую постановку «Сна в летнюю ночь» с чешскими субтитрами. Адаптацию текста на современный лад написал сценарист Джеффри Уитти, обладатель премии «Тони» и номинант на «Оскар». Билеты на некоторые представления Летнего фестиваля, стоимостью от 380 крон, уже есть в продаже.

 

Премьера новой рубрики «Инсайт» на нашем YouTube-канале 

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Прага Брно Острава театр фестиваль искусство
Читайте
по теме 
Главный стоматолог Чехии сообщил о параличе лицевого нерва после вакцинации препаратом Pfizer
02.06.2021 20:13 Общество
Главный стоматолог Чехии сообщил о параличе лицевого нерва после вакцинации препаратом Pfizer
376
Как платить налог на криптовалюту в Чехии
02.06.2021 20:03 Экономика
Как платить налог на криптовалюту в Чехии
133
Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты
02.06.2021 20:00 Общество
Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты
156
Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии
02.06.2021 18:45 Экономика
Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии
264
Последние новости:
02
июня
Главный стоматолог Чехии сообщил о параличе лицевого нерва после вакцинации препаратом Pfizer
02.06.2021 20:13 Общество
Главный стоматолог Чехии сообщил о параличе лицевого нерва после вакцинации препаратом Pfizer
376
Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты
02.06.2021 20:00 Общество
Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты
156
Как платить налог на криптовалюту в Чехии
02.06.2021 20:03 Экономика
Как платить налог на криптовалюту в Чехии
133
Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии
02.06.2021 18:45 Экономика
Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии
264
Чешский Vodafone полностью изменил тарифы
02.06.2021 18:31 Экономика
Чешский Vodafone полностью изменил тарифы
1449
Чешские депутаты одобрили отпечатки пальцев в удостоверениях личности и женские фамилии без “-ová”
02.06.2021 18:04 Общество
Чешские депутаты одобрили отпечатки пальцев в удостоверениях личности и женские фамилии без “-ová”
581
Лаборатории в Чехии не хотят делать обещанные ПЦР-тесты бесплатно
02.06.2021 14:59 Общество
Лаборатории в Чехии не хотят делать обещанные ПЦР-тесты бесплатно
1165
Полиция Праги разыскивает людей, которые прошли мимо лежащего без сознания пенсионера
02.06.2021 13:33 Общество
Полиция Праги разыскивает людей, которые прошли мимо лежащего без сознания пенсионера
1443
В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа
02.06.2021 13:29 Общество
В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа
607
Летом авиакомпании возобновят регулярные рейсы из Чехии по 77 направлениям
02.06.2021 10:46 Экономика
Летом авиакомпании возобновят регулярные рейсы из Чехии по 77 направлениям
2848


Мобильная версия