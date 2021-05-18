Непростая история памятника Яну Гусу на Староместской площади

Меня зовут Алексей Гридин. Я живу в Сибири, но очень люблю Чехию, интересуюсь ее историей и достопримечательностями и веду свой блог, который называется «Прага. Город, который я люблю». Сегодня я расскажу об одном из самых известных пражских памятников.

Кем и как решалась судьба памятника Яну Гусу

Сегодня сложно представить себе Староместскую площадь без памятника Яну Гусу. Но, конечно, стоит он здесь не с незапамятных пор. Разговоры о том, что знаменитому проповеднику надо поставить памятник в центре Праги, начались в конце XIX века. Вообще-то, сначала предполагалось разместить на здании Национального музея на Вацлавской площади мемориальную доску в память о нем. Но против такого решения резко выступил князь Карел Шварценберг, человек, настроенный консервативно, и убежденный католик.

Стоит вспомнить, что проповедника, богослова и ректора Пражского университета Яна Гуса именно служители католической церкви обвинили в ереси и сожгли на костре, причем обвинение не снято до сих пор. Князь Шварценберг в одном из своих выступлений заявил: «В начале движения среди гуситов было много почтенных личностей, но, к сожалению, гуситы вскоре превратились в банду разбойников и поджигателей». Эти слова возмутили многих младочехов, представителей национально ориентированного чешского общественно-политического движения. Не нравится мемориальная доска? Значит, будет памятник, да не какой-нибудь маленький, на окраине, а большой и в центре!

31 мая в 1890 году в Староместской ратуше состоялось собрание, на котором официально учредили Общество по сооружению памятника магистру Яну Гусу. Объявили сбор средств и конкурс на лучший проект. Победителем конкурса стал скульптор Вилем Аморт.

Но, в итоге, памятник создали совсем по другому проекту. Дело в том, что сначала планировалось поставить его на Малой площади, которая находится рядом со Староместской. Но это не всех устраивало. Предлагались другие варианты – Вацлавская или Вифлеемская площади. Также есть мнение, что концепция скульптора Аморта, который считал, что памятник должен отразить страдания Яна Гуса, нравилась далеко не всем. Людям хотелось чего-то более энергичного, направленного в будущее. Чтобы в памятнике отражались не просто страдания конкретного человека, но и то, ради чего он страдал.

Товарищество по сооружению памятника объявило новый конкурс. В нем приняли участие многие именитые мастера – Богуслав Шнирх, Ян Котера, Станислав Сухарда. Победителем стал Ладислав Шалоун. Среди других его известных работ – фигуры Железного рыцаря и раввина Льва бен Бецалеля на фасаде Новой ратуши.

Памятник Яну Гусу на Староместской площади

История памятника: от закладки первого камня – и до наших дней

Специально для работ над памятником Яну Гусу Ладислав Шалоун построил новую мастерскую в районе Краловске Винограды. Позже он пристроит к ней жилусю часть – сегодня это здание известно как вилла Шалоуна. Скульптору пришлось подписать многостраничный договор, в котором подробно прописывались его обязанности и сроки, в которые он должен уложиться. Журналисты следили за каждым его шагом – шутка ли, он делает памятник самому Яну Гусу! Работа над проектом уже началась, но еще не было известно, где поставят памятник. Модель возили по городу и смотрели, к какой площади она лучше подходит. В конце концов, остановились на Староместской.

Торжества в честь закладки первого камня в фундамент будущего памятника длились два дня — 4 и 5 июля 1903 года. Не обошлось без легенды. Постамент полый, и, говорят, в его основании скрыта шкатулка с важными документами. Но что это за документы? Да и были ли они на самом деле?

На то, чтобы создать фундамент, понадобилось 8 лет. Планировалось открыть памятник 6 июля 1915 года, к 500-летию со дня смерти Яна Гуса. Но свои коррективы внесла Первая мировая война. Памятник открыли официально, но без каких-либо торжеств, которые перенесли на «когда-нибудь после войны». Однако грандиозное торжественное открытие так и не состоялось.

Во время Второй мировой войны нацистская администрация велела создать рядом с памятником резервуар, который наполнялся дождевой водой – на тот случай, если Прагу будут бомбить, и понадобится срочно тушить пожары. Не знаю, использовали ли его хоть раз по назначению. Но убрали резервуар только в 1970-х годах.

Интересно, что памятник Яну Гусу на Староместской площади стал одним из немногих мест в Чехии, где произошел теракт. Чехословакия/Чехия – в целом, спокойная страна, и с терроризмом, к счастью, она почти не знакома. Но 2 июня 1990 года, за несколько дней до выборов (первых после падения коммунистического режима), кто-то поместил бомбу на постамент памятника. В результате взрыва 18 человек получили ранения, в основном – легкие, только один из пострадавших был тяжело ранен. Хотя бомба точно такого же типа ровно два месяца спустя взорвалась на плотине Гостиварж, спецслужбам так и не удалось найти террористов. Больше взрывов не было.

Костел Девы Марии пред Тыном

Как выглядит памятник

Бронзовый памятник, созданный Ладиславом Шалоуном – это многофигурная композиция. На его постаменте есть надписи. Это высказывания Яна Гуса и Яна Амоса Коменского, чешского педагога-гуманиста, общественного деятеля XVII столетия, а также фрагменты гуситского хорала «Кто же вы, божьи воины?». На самом деле, памятник посвящен не только Яну Гусу и последовавшим за его смертью гуситским войнам. Его содержание – более глубокое, оно охватывает сразу два периода истории страны.

Ян Гус неспроста обращен лицом к костелу Девы Марии пред Тыном. Это – напоминание о том, что костел в XV веке был одним из основных гуситских храмов. В нише на его фасаде долгое время стояла статуя короля-гусита Иржи из Подебрад, а над ним можно было увидеть фразу «Правда побеждает» и позолоченную чашу, лозунг и символ гуситов. Есть и мнение, будто бы взгляд проповедника устремлен на крестообразную раму в одном из окошек. Мол, даже после смерти бронзовый Ян Гус бросает вызов католическому кресту. Фигуры, что стоят ближе к Тынскому храму – это гуситы XV века. У одного из них в руке чаша, у другого — символ чаши на щите.

Те, кто находится с другой стороны, ближе к Староместской ратуше и 27 белым крестам на площади, напоминающих о проигранной битве на Белой горе и казни 27 предводителей восстания против власти Габсбургов – эмигранты, покинувшие страну после поражения протестантов и католической реакции в XVII столетии.

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