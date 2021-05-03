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Куда за культурой в Праге? Pražská tržnice готовит новые проекты

Куда за культурой в Праге? Pražská tržnice готовит новые проекты

420on.cz 242
В Чехии начинает оживать культура. В мае Пражский рынок (Pražská tržnice) превратится в новую культурную площадку. Здесь пройдут театральные представления, выставки и фестивали.
Фото: praha.eu
Куда за культурой в Праге? Pražská tržnice готовит новые проекты

С 12 апреля Пражский рынок (Pražská tržnice) возобновил свою работу. Тогда правительство смягчило ограничения и разрешило фермерским рынкам открыться. Теперь посетители могут прийти на рынок не только за продуктами, но и за культурой. Большая территория комплекса позволяет соблюдать строгие гигиенические требования.

В апреле в рамках проекта Art Parking жители Праги уже могли посетить концерт группы Znouzectnost и фестиваль Mercedes-Benz Prague Fashion week.

В середине мая на территории Пражского рынка пройдут повторные показы интерактивного мультимедийного спектакля «Невидимый рынок» (Neviditelná tržnice), подготовленного театром Pomezí. Сейчас готовится фестиваль дизайна и ремесел Mint Market. 15 мая пройдет Balkan Food & music festival. 

К открытию готовятся другие культурные проекты и заведения. Между залами 13 и 17 начнет работать новый бар на открытом воздухе и фудтрак (фургон с кухней). Проектом занимается команда, которая уже управляет баром на крыше Котвы и террасой в арт-пространстве Pragovka. 

Trafo Gallery подготовила выставку молодых художников Téměř sedm statečných. Куратором экспозиции выступит Ян Кудрна. При теплой погоде выставка будет работать на открытом воздухе.

Подробнее познакомиться с программой мероприятий можно на сайте Pražská tržnice

В будущем Пражский рынок превратится в площадку, где культура, гастрономия, торговля и бизнес соединятся. На рынке появятся рестораны, бистро, кофейни, магазины, уютные террасы и небольшие галереи. Администрация Праги планирует активно использовать обширную территорию комплекса, чтобы привлечь жителей города и обеспечить его экономически устойчивую работу. 

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  • Источник: praha.eu

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Темы
культура Прага концерт выставка Чехия
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