«Монмартр» в Праге, или загадка дома «У трех диких мужчин»

Меня зовут Алексей Гридин. Я живу в Сибири, но очень люблю Чехию, интересуюсь ее историей и достопримечательностями и веду свой блог «Прага. Город, который я люблю». Сегодня я расскажу о доме с необычным названием, который находится в Старом Месте, на улице Ржетезовой.

Фото: Facebook Café Montmartre

В историческом центре Праги немало домов с причудливыми названиями. За каждым из них – легенды и истории. Дом, о котором сегодня пойдет речь, известен как U Tří divých mužů, и на русский это переводят по-разному. Например, «У трех диких мужчин», «У трех необузданных мужчин», «У трех дикарей», «У трех индейцев» и даже «У трех чудищ» – под этим названием он упоминается в русскоязычном переводе «Сказаний Старой Праги» Альфреда Венига.

Что это за загадочная троица? Прежде чем говорить о диких и необузданных мужчинах, расскажу о самом доме.

Место встречи чешских знаменитостей

Это здание приобрело свой нынешний облик в 1811 году. Но задолго до этого здесь стояли два дома, возведенные в готическом стиле. Потом их объединили, перестроили, затем еще раз перестроили, еще и еще, каждый раз переделывая дом в духе господствующей архитектурной моды – ренессанс, барокко, классицизм.

Название «У трех дикарей» известно еще с конца XVIII столетия. Но дом больше прославился в начале XX века. Одно время в нем располагалось заведение не самого высокого пошиба, которое называлось «Олимпия». В 1911 году у него сменились хозяева, и «Олимпия» стала «Монмартром». Под этой вывеской работало кабаре, где также можно было выпить кофе и потанцевать. И перед Первой мировой войной, и после нее «Монмартр» привлекал, в первую очередь, людей творческих: художников, писателей, журналистов. Сюда заглядывали Ярослав Гашек и Франц Кафка, Эгон Эрвин Киш и Макс Брод, Франтишек Кисела и Густав Майринк.

Фото: архив Праги

К середине 1930-х годов заведение потеряло былой блеск. В «Монмартре» стало слишком много тех, кто хотел увидеть знаменитостей – и слишком мало самих знаменитостей. Наконец, он закрылся. Хотя сегодня в этом доме вновь работает кофейня с точно таким же названием, где пытаются воскресить дух тех далеких времен.

А теперь — про диких и необузданных мужчин.

Загадка трех диких мужчин

Фото: mapy.cz

Как гласит легенда, задолго до открытия «Олимпии» и «Монмартра», в XVIII веке в доме, стоявшем на этом участке, было питейное заведение. Хозяйствовала в нем некая Барбора Пухлова. И вот однажды к ней пришел иностранец, не то из Англии, не то из Северной Америки. Он привез с собой трех мужчин, которые, по его словам, были индейцами из племени ботокудов в Бразилии. Иностранец договорился с пани Пухловой, что будет показывать своих дикарей в ее заведении за деньги.

В XVIII веке не было ни интернета, ни телевизора. О Бразилии тоже мало кто слышал. Но все экзотическое привлекает внимание, и шоу пользовалось невероятной популярностью. По вечерам в заведении пани Пухловой собиралась огромная толпа.

Им показывали гостей из загадочных далеких земель, одетых в диковинные платья из кожи и перьев. Индейцы мазались разноцветной глиной, носили бусы из акульих зубов и украшали себя перьями попугаев. Они исполняли воинственные танцы, говорили между собой на странном языке, но – самое главное – разрывали на части живых голубей и пожирали сырое мясо на глазах у зрителей. Если бы Оззи Озборн и Элис Купер увидели эти выступления, они поняли бы, что их попытки шокировать тех, кто приходит на их концерты – просто детский лепет.

Публика смотрела и ужасалась. Индейцы из Бразилии ели сырое мясо и танцевали воинственные танцы, потрясая копьями. Иностранный хозяин трех дикарей собирал деньги за просмотр, а пани Пухлова получала свою долю. Но все это продолжалось до тех пор, пока в Прагу не приехал некий крестьянин. Он решил, что, коли приехал в большой город, то надо бы приобщиться к культуре. В качестве культуры, как вы уже поняли, он выбрал шоу диких ботокудов из заморских земель.

«Странно, — подумал он в какой-то момент. — Где-то я их видел. Но ведь я никогда не был в Бразилии». Через пару мгновений крестьянин узнал в индейцах своих соседей по деревне и закричал об этом на весь зал. Индейцы старательно делали вид, что не понимают ни единого слова, танцевали и ели голубей. Но крестьянина уже невозможно было заставить замолчать.

Он не просто назвал их имена, но и рассказал во всеуслышание, что троица «ботокудов из Бразилии» когда-то служила в одной усадьбе. Они попались на краже и сбежали, спасаясь от правосудия.

Среди зрителей был один из членов городского магистрата Праги. Он сообразил, что дело нечисто, и тут же велел позвать стражу. Но и фальшивые индейцы, и иностранный гость, который их привез, живо смекнули, что пора заканчивать свои выступления. Они быстро собрали свои пожитки и покинули город. И больше о них в Праге никто никогда не слышал. Так дом на улице Ржетезовой получил свое название. И на его фасаде нарисовали тех самых дикарей.

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