Картина чешского художника продана на аукционе в Лондоне за 231 миллион крон

Картина Франтишека Купки «Tryskání II» (Le Jaillissement II) была продана за 7,5 миллиона фунтов стерлингов на аукционе Sotheby's в Лондоне.

Сумма значительно превзошла ожидания экспертов. Изначально аукционный зал предполагал, что абстрактная картина 20-х годов прошлого века будет продана за 1,5–2,5 миллиона фунтов стерлингов (45,8—76 миллионов крон).

Всего в цикл Le Jaillissement входят три картины, которые художник написал в 1922 и 1923 годах. На них изображены пересекающиеся диагонали, напоминающие соборную архитектуру. Одна из них находится в коллекции Национальной галереи в Праге.

Эксперт арт-рынка Ян Скршиванек сказал, что это исключительная сумма для работы чешского автора. «Если продажа картины Купки в прошлом году в Праге, когда его Divertimento II была куплена за 90,2 миллиона крон, мне показалась переоцененной, в свете сегодняшнего аукциона я считаю эту цену оправданной», — сказал Скршиванек. Divertimento III до сих пор был самой дорогой работой Купки, проданной в Чехии и за рубежом. Стартовая цена одного из важнейших произведений абстрактного периода 1930-х годов — картины «Divertimento II» — составляла 30 млн крон.

Абстрактные картины Франтишека Купки (1871–1857) давно занимают первые места в рейтинге чешских аукционов. Sotheby's уже выставлял на продажу работу Купки Le Jaillissement III в 2004 году и рассчитывал на цену от 250 000 до 350 000 фунтов стерлингов (от 7,6 до 10,6 миллиона крон) без аукционной комиссии, но картина не была продана. В то время даже в Чехии картины Купки продавались примерно в четыре раза дешевле, чем сегодня.

Купка был одним из пионеров абстрактной живописи, он участвовал в зарождении нового художественного направления — орфизма, сближающего живопись с другими видами искусства, такими как музыка и поэзия. Тема в его композициях отходит на задний план, решающим становится композиция цветов и линий.

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Источник: novinky.cz