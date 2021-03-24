Культурная среда: три шедевра Шварценбергского дворца в Праге

Мы открываем серию материалов «Культурная среда» — по средам будем рассказывать о шедеврах, которые нас окружают здесь, в Чехии, но о существовании которых мы, возможно, знаем немного. Начнем с трех работ, которые находятся в Шварценбергском дворце на Градчанах. Сегодня поговорим о портрете бабушки Марии Медичи, о скульптуре, которой восхищался Микеланджело, и о самой знаменитой картине Дюрера. Ради этих шедевров во дворец стоит сходить. Если в последний раз вы были во дворце пару лет назад, имейте в виду: с 2019 года экспозиция Национальной Галереи «Старые Мастера» существенно обновилась.

Портрет бабушки Марии Медичи

«Элеонора Толедская», написанная Аньёло Бронзино (1503-1572), — гордость пражской коллекции «Старые Мастера».

У Бронзино есть цикл портретов Элеоноры — большинство работ хранятся в галерее Уффици во Флоренции. Пражская «Элеонора» — уникальна. Это один из первых портретов молодой жены Тосканского герцога Козимо I Медичи. Его портрет, тоже созданный Бронзино, висит в экспозиции Шварценберского дворца рядом с Элеонорой.

Очень интересно связана судьба Элеоноры с Прагой. Её сын женится на чешской принцессе Иоанне Габсбург. Иоанна — дочь «Первого Габсбурга» на чешском троне Фердинанда I и чешской королевы Анны Ягелонской. Мать родила Иоанну в 43 года, 24 января 1547 года, это был ее пятнадцатый ребенок. Роды были сложные — королева их не пережила и через три дня умерла. К слову, похоронена чешская королева в Соборе Святого Вита, в мраморном саркофаге.

Иоанна вырастет и выйдет замуж за сына Элеоноры и Козимо Франческо Медичи — станет Герцогиней Тосканской, Иоанной Медичи. Она же подарит миру будущую королеву Франции Марию Медичи, мать того самого короля из «Трёх Мушкетеров», Людовика XIII. Такие вот исторические хитросплетения.

Но вернемся к «Элеоноре» — представим, что мы с вами стоим перед ее портретом. 1543 год, Флоренция, она позирует Бронзино. Трагические события в Праге — рождение девочки и смерть королевы — произойдут только через несколько лет. Но принц, который свяжет Прагу и Флоренцию, уже родился. Франческо два года от роду и у него уже есть две сестры: старшая Мария и младшая Изабелла.

За свои 23 года замужества и недолгую жизнь (она прожила 40 лет, 1522-1562) Элеонора родила 11 детей. Умерла от туберкулёза. В истории она осталась как величайшая покровительница искусств своего времени.

Глядя на эту работу, мы действительно можем сказать: у нас есть удивительная привилегия прокатиться в «машине времени».

Скульптура, которой восхищался Микеланджело

Франческо дель Тодда — скульптор и резчик по камню при дворе Медичи. Известно, что он создал три уникальных портрета: Козимо I Медичи, его Жены Элеоноры и ту работу, которую сейчас мы можем увидеть в Праге — «Голова Христа», 1560 год.

Скульптура была вырезана из самого твердого камня — красного порфира. Портрет в камне сделан настолько тонко и ювелирно, что можно рассмотреть каждый отдельный волос. Джорджо Вазари, автор «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», писал: когда Козимо I Медичи рассказал о «Голове Христа» Микеланджело Буонарроти в Риме, тот не поверил, что кто-то способен так покорить порфир. Тогда Медичи отправил в Рим эту работу. «Микеланджело, — пишет Вазари, — смотрел на неё с великим удивлением и весьма её похвалил».

«Голова Христа» числилась в каталоге собраний Пражской Императорской коллекции Рудольфа II. Прага в его правление была столицей Священной Римской Империи. После смерти Рудольфа, во время разгара религиозной войны между протестантами и католиками, охватившей всю Европу (1618-1648 ), часть коллекции Габсбурги перевезли в Вену, часть работ была распродана, а оставшееся, трофеями, увезли шведы при оккупации Праги в последний год войны.

Сегодня в Праге из знаменитой коллекции Рудольфа II только две работы. «Голова Христа» Франческо дель Тадда и Дюрер «Праздник чёток».

Самая знаменитая картина Альбрехта Дюрера

Здесь, в Шварценберском дворце, выставлена и картина «Праздник чёток». Та самая, знаменитая венецианская работа, которую несколько лет пытался заполучить сам Рудольф II для своей Пражской галереи. Ему удалось это сделать в 1606 году. Существует даже легенда, что «арт-дилеры» того времени, купцы, сопровождали пешком эту картину для Рудольфа из Венеции в Прагу — демонстрируя тем самым свое особенное почтение к шедевру.

Альбрехт Дюрер написал картину в 1506 году в Венеции по заказу местной немецкой общины для венецианского храма святого Варфоломея в немецком квартале. «Праздник чёток» считается уникальным шедевром, важнейшим из всех сохранившихся живописных работ Альбрехта Дюрера — гения Северного Возрождения.

Альбрехт Дюрер (1471-1528 ) — немецкий художник, родился и умер в Нюрнберге.

«Праздник чёток» написана в стиле итальянского возрождения, с отсылкой к творчеству знаменитого венецианца Джованни Беллини, с которым Дюрер познакомился в Венеции как раз в это время. Картина — хрестоматийная работа Дюрера, без неё не обходится ни одно жизнеописание художника. Она не просто важная, а имеет приблизительно такое же значение в творчестве Альбрехта Дюрера, как «Мона Лиза» для Леонардо да Винчи.

У картины сложная, можно сказать, детективная история: с исчезновением, потом, спустя столетия, вторым явлением миру — уже после того, как коллекция Рудольфа в Праге во время Тридцатилетней войны была распродана и разграблена. Но картина — живая и настоящая. Правда, уже в очень плохом состоянии. Для того, чтобы картина окончательно не разрушилась, было решено оставить ее в Праге. Поэтому часто на выставках Дюрера вы будете видеть не оригинал, а копии, пусть даже того времени. Оригинал же хранится в Праге, здесь, в экспозиции «Старые мастера» в Шварценбергском дворце.

Обязательно нужно видеть оригиналы шедевров. Их в галерее, конечно же, не три. И каждому из них можно посвятить отдельный рассказ. Интересно, что чешские художники занимают достойное место среди европейской живописи. Многие из них становятся открытием для иностранных гостей .

Сейчас Национальная галерея проводит много онлайн семинаров и онлайн экскурсии. Ознакомиться с расписанием можно на сайте.

Автор: Галина Наумчик, журналист, арт-критик, автор искусствоведческих и исторических экскурсий, лицензированный гид-экскурсовод.