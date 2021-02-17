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Розыгрыш от Mad Head: Внимание, вопрос! Что сделал сыщик?

Розыгрыш от Mad Head: Внимание, вопрос! Что сделал сыщик?

420on 207 0
В пятницу, 19 февраля, в Zoom пройдет очередное Лучшее Состязание Детективов. Это онлайн-игра для команд от 4 до 8 человек — участники будут расследовать Дело №2: Убийство в клубе анонимных алкоголиков. Команда Mad Head подготовила загадку для наших читателей. За правильный ответ победитель получит 50% скидку на игру для всей команды.
Розыгрыш от Mad Head: Внимание, вопрос! Что сделал сыщик?

Однажды начальник детективно-розыскного отдела решил, что пора отправить старого, заслуженного сыщика на покой. Начальник не хотел обижать старика, ведь он так много сделал для общего дела, поэтому главному детективу пришлось хорошенько подумать, как объявить о своем решении.

 

Спустя пару дней шеф вызвал сыщика к себе и предложил ему не глядя вытащить из шкатулки одну из двух бумажек. Он обозначил условия: на одной из них написано «Остаешься работать», на другой — «На пенсию», будущее старого сыщика теперь зависит от воли случая и клочка бумаги, который он вытянет.

 

Но старик был настоящим асом, он догадался, что начальник решил хитростью избавиться от него, поэтому написал «На пенсию» на обеих бумажках. Сыщик не хотел покидать свой пост, поэтому он придумал свое решение проблемы —  он легко добился своего и остался на работе, при этом не нарушил условия начальника. 

 

Как он это сделал?

Пишите ваши ответы в комментариях к посту с загадкой. Первый, кто ее разгадает, получит скидку 50% на пятничную онлайн-игру Дело№2 Убийство в клубе анонимных алкоголиков. Для участия нужно быть подписанным на @lsd_game_prg.

Не расстраивайтесь, если вы не выиграли! Игры от Mad Head — это возможность классно провести время с друзьями и влиться в русскоязычное сообщество в Чехии. 

 

 

 

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Темы
Прага игры настольные игры
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