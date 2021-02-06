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Дом «У Минуты»: тайна, которая сотни лет скрывалась под штукатуркой

Дом «У Минуты»: тайна, которая сотни лет скрывалась под штукатуркой

420on 1464 0
Меня зовут Алексей Гридин. Я живу в Сибири, но очень люблю Чехию, интересуюсь ее историей и достопримечательностями и веду свой блог, который называется «Прага. Город, который я люблю». Сегодня я расскажу вам о необычном доме на Староместской площади.
Фото: cz.prague-stay.com
Дом «У Минуты»: тайна, которая сотни лет скрывалась под штукатуркой

В центре Праги немало красивых домов. Но тот, о котором пойдет речь сегодня, особенный. У дома «У Минуты» сложно не остановиться: его стены украшены росписями в технике сграффито. И я, хоть и не раз бывал в Праге, каждый раз любуюсь им, если гуляю неподалеку. 

В начале XX века дом хотели снести,  как и здание, которое находится рядом с ним. Они частично загораживают проход, соединяющий две площади – Староместскую и Малую. На рубеже XIX-XX веков старый центр Праги реконструировали, архитекторы планировали сделать улицы шире. Герою этой статьи угрожал снос, потому что он не вписывался в цели реконструкции, а о его ценности никто не догадывался, ведь его красота на протяжении нескольких сотен лет скрывались под слоем штукатурки. 

К счастью, против сноса выступила Комиссия, которая тогда следила за охраной художественного и исторического наследия. К тому же в 1905 году на стене соседнего дома под штукатуркой нашли фрагмент росписей. В результате, оба здания сохранили, а в 1919 году реставраторы обнаружили росписи уже на стенах дома «У Минуты».

Ядро дома в позднеготическом стиле возвели в XV веке. Потом его перестроили в стиле ренессанс, а в XVI столетии появился дополнительный этаж с люнетным карнизом. В конце XVI - начале XVII века появились те самые росписи, для создания которых использовали технику сграффито. Сначала на стену наносили два слоя штукатурки, которые отличались цветом, затем на верхнем слое процарапывали рисунок, так, что в этом месте проявлялся нижний слой штукатурки.

Росписи спрятали под штукатуркой в XVIII веке, во время очередной реконструкции , когда дом перестроили в стиле барокко. Неизвестно, почему владельцы здания решили спрятать такое интересное оформление от посторонних глаз. 

Что можно увидеть на стенах дома «У Минуты»? 

Под самой крышей находятся портреты правителей из династии Габсбургов, среди которых -— Филипп II Испанский, императоры Священной Римской империи Максимилиан II и Рудольф II. Также там изображен турецкий султан Селим, с которым Габсбурги в 1568 году заключили мирный договор.

Ниже — рисунки на мотивы библейской и античной мифологии, а также картины, вдохновленные ренессансными моралистическими историями. Здесь есть Адам и Ева у древа, на котором растет запретный плод; древнегреческий бог виноделия Дионис, которые едет в повозке в сопровождении сатиров; древнеримский герой Муций Сцевола – по легенде положил руку в огонь, чтобы перед лицом врагов продемонстрировать бесстрашие и презрение к боли. 

Фигуры между окнами первого этажа – это аллегории добродетелей, в том числе Мудрости, Стойкости и Материнства.

На рубеже XVII-XVIII веков дом принадлежал аптекарю Матею Бартлу. Тогда он носил название «У белого льва», по статуе, установленной на его углу. Статую льва можно увидеть на углу дома и в наши дни. Самый известный жилец дома «У Минуты» – писатель Франц Кафка. Он жил здесь с 1889 по 1896 годы — в те времена, когда росписи были покрыты штукатуркой и об их существовании никто не догадывался.

Почему дом сегодня называется «У Минуты»? Есть мнение, что название появилось, когда в здании стали торговать табаком. Его отпускали «nadrobno», то есть, мелкими порциями. Продавцу нужно было быть очень внимательным, чтобы не отдать лишнего. Вероятно, название появилось от чешского слова minuciózní, которое можно перевести как «дотошный», «внимательный к мелочам».

Итак, дом не снесли. Его отреставрировали, а росписи на его стенах открыли взглядам восхищенных туристов. Дом присоединили к соседнему зданию «У петуха», связав его со Староместской ратушей. И теперь он привлекает внимание всех, кому посчастливилось оказаться в старом центре Праги.

Больше моих впечатлений от Праги и других чешских городов вы найдете на моем канале на Яндекс.Дзен «Прага. Город, который я люблю».

 
 
 
Алексей Гридин
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Темы
Прага Прага на русском Чехия история Староместская площадь
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