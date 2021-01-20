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Статуя в честь Яна Палаха переехала из Сиднея в чешский город Клатови

Статуя в честь Яна Палаха переехала из Сиднея в чешский город Клатови

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Скульптура, посвященная поступку Яна Палаха, была представлена ​​во вторник в чешском городе Клатови скульптором Вацлавом Фиала.
Фото: архив Вацлава Фиалы
Статуя в честь Яна Палаха переехала из Сиднея в чешский город Клатови

Ян Палах совершил акт самосожжения в январе 1969 года в знак протеста против подавления свобод и пассивного отношения общественности к вводу войск странами-участницами Варшавского договора в Чехословакию. 

Работу под названием «Башня» художник начал создавать три года назад. Статуя стала центральной темой выставки под названием «Празднование 30-летия свободы» в Сиднее.

«Моя идея о статуе, стоящей на самом краю обрыва над океаном на фоне голубой глади и бесконечного неба, сбылась. Так получилось, что океан и небо стали частью статуи и усилили ее идею», — сказал Фиала.

Потом статуя отправилась в австралийский город Перт, на пляж Коттеслоу.

«Там замысел инсталляции был доведен до совершенства — статую поместили на узкий мыс, уходящий глубоко в море. И везде сопроводительный текст объяснял, кто такой Ян Палах», — пояснил скульптор.

По его словам, статуя должна была переместиться на пражскую набережную, но от этого плана пришлось отказаться из-за пандемии. Теперь статуя находится в Чехии, в городе Клатови, она стоит на месте памятника Антонину Запотоцкому.

Фото: Miroslav Chaloupka, ČTK

«Я рад, что вместо коммунистической статуи в Клатови может стоять напоминание о Яне Палахе», — добавил скульптор.

Фиала начал создавать статую в 2018 году, ровно через 50 лет после самосожжения Палаха. Скульптор признался, что это событие сильно на него повлияло и он чувствовал, что должен высказаться.

«Я горжусь тем, что живу в той же стране, где жили такие большие люди», — пояснил Фиала.

Сама статуя получила много отрицательных отзывов. 

«Я не вижу в этом Палаха. Может ли кто-нибудь объяснить мне это? Я вижу только желтые балки с тремя полосами на них. Это немного похоже на рекламу National Geographic, если смотреть на переднюю часть», — написал один из комментаторов на novinky.cz. 

Источник: novinky.cz

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Темы
художник Чехия Ян Палах искусство скульптура
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