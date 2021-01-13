Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.18
USD
21.52
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04d 2 °C
Выставка о цензуре и манипуляциях в фотожурналистике открылась в центре Праги

Выставка о цензуре и манипуляциях в фотожурналистике открылась в центре Праги

420on 1 0
В центре Праги открылась выставка о цензуре и манипуляциях в фотожурналистике. Выставка «Nežádoucí okamžiky» (Нежелательные моменты) проходит На Пршикопе и продлится до 14 февраля.
Фото: Фото: ČTK - Прага, 27 июня 1945 г. (Автор: ČTK | Источник: ČTK)
Выставка о цензуре и манипуляциях в фотожурналистике открылась в центре Праги

Архивные фотографии подготовило Чешское информационное агентство. На них — история Чехии с 1918 по 1990 год. Все снимки когда-то были запрещены или откорректированы по идеологическим причинам. Среди фотографий есть уже известные публике изображения, некоторые — никогда не были представлены широкой аудитории. 

На выставке собраны фотографии чехословацких легионеров, снимки, которые показывают жизнь людей до Второй мировой войны или во время протектората, неотретушированные изображения коммунистических функционеров, запрещенные фотографии эмигрантов, художников и спортсменов, которые критиковали коммунистический режим.

 

Все изображения также доступны в Интернете. 

 

Источник: lidovky.cz

 

 

 
Рассказать всем:
Темы
Прага Чехия культура выставка улицы
Читайте
по теме 
Неизвестный напал на 90-летнюю женщину в пражском метро
13.01.2021 13:50 Общество
Неизвестный напал на 90-летнюю женщину в пражском метро
1 0
В горах Чехии выпадет до 50-ти сантиметров нового снега
13.01.2021 12:35 Общество
В горах Чехии выпадет до 50-ти сантиметров нового снега
1 0
Чешские таксисты готовят акцию протеста в Пругонице. Там живет Премьер-министр Андрей Бабиш
13.01.2021 11:19 Политика
Чешские таксисты готовят акцию протеста в Пругонице. Там живет Премьер-министр Андрей Бабиш
1 0
В Чехии выявили 10 725 новых случаев заражения коронавирусом
13.01.2021 08:06 Экономика
В Чехии выявили 10 725 новых случаев заражения коронавирусом
1 0
Последние новости:
13
января
Неизвестный напал на 90-летнюю женщину в пражском метро
13.01.2021 13:50 Общество
Неизвестный напал на 90-летнюю женщину в пражском метро
1 0
В горах Чехии выпадет до 50-ти сантиметров нового снега
13.01.2021 12:35 Общество
В горах Чехии выпадет до 50-ти сантиметров нового снега
1 0
Чешские таксисты готовят акцию протеста в Пругонице. Там живет Премьер-министр Андрей Бабиш
13.01.2021 11:19 Политика
Чешские таксисты готовят акцию протеста в Пругонице. Там живет Премьер-министр Андрей Бабиш
1 0
В Чехии выявили 10 725 новых случаев заражения коронавирусом
13.01.2021 08:06 Экономика
В Чехии выявили 10 725 новых случаев заражения коронавирусом
1 0
12
января
Ресторатор получил штраф за несоблюдение правил во время карантина в Чехии
12.01.2021 20:00 Общество
Ресторатор получил штраф за несоблюдение правил во время карантина в Чехии
1 0
Минздрав Чехии планирует сделать вакцину против коронавируса символом 2021 года
12.01.2021 18:51 Общество
Минздрав Чехии планирует сделать вакцину против коронавируса символом 2021 года
1 0
Готов план вакцинации населения Чехии от коронавируса
12.01.2021 18:07 Общество
Готов план вакцинации населения Чехии от коронавируса
1 0
На улице Клаштерска в Праге установили первый светофор с бесконтактной пешеходной кнопкой
12.01.2021 13:16 Общество
На улице Клаштерска в Праге установили первый светофор с бесконтактной пешеходной кнопкой
1 0
Владелец ресторана в Праге нарушил коронавирусные ограничения
12.01.2021 08:57 Экономика
Владелец ресторана в Праге нарушил коронавирусные ограничения
92 0
Поезд сбил человека на Праге 9
12.01.2021 08:31 Общество
Поезд сбил человека на Праге 9
197 0


Мобильная версия