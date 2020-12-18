Чешское производство елочных игрушек ручной работы внесено в список ЮНЕСКО

Рождественские украшения ручной работы из выдувных стеклянных бусин, которые изготавливают чешские ремесленники, внесены в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило Министерство культуры.

Номинация «Украшения ручной работы из выдувных стеклянных бусин для елки» относится к особому виду ремесла, связанного с рождественскими традициями. Это ручное связывание елочных игрушек из стеклянных бусин, которые изготавливают не машины, а местные стеклодувы. Традицию уже более 100 лет поддерживает семейная мастерская Rautis в деревне Поникла в чешских горах Крконоше. Поникла — единственное место в мире, где это традиционное ремесло сохранилось до наших дней. Первые мастерские по выдуванию бусин в Чешской Республике были открыты в конце XIX века, и их производство часто кормило целые семьи.

«Мы очень гордимся тем, что изготовление елочных игрушек находится в этом списке. Это большое признание для всех мастеров, занимающихся производством стеклянных бусин, и для Крконоше в целом», — сказал Марек Кульгавы, председатель правления Rautis.



Rautis предлагает более двадцати тысяч дизайнов, и некоторые их них относятся к началу прошлого века. Наибольший интерес вызывают традиционные узоры, особенно звезды.

Источник: ceskatelevize.cz