Чешский сериал #martyisdead получил международную премию «Эмми»

Впервые в истории чешский сериал получил международную премию «Эмми». Академия телевизионных искусств и наук, состоящая из 900 независимых членов жюри, во время онлайн-трансляции в Нью-Йорке признала #martyisdead победителем в категории короткометражных сериалов.

Американская телевизионная премия. «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино) и премии «Грэмми» (для музыки).

«Чешская Республика — маленькая страна, а mall.tv — это небольшое телевидение, но это большой успех и отличный стимул для дальнейшей работы», — сказал продюсер сериала Милан Кухинка при объявлении награды.

Сериал о киберзапугивании в 2019 году снял чешский режиссер Павел Соукуп, авторы сценария — Ярослав Т. Мишка и Ян Стеглик. По словам создателей, одним из стимулов к созданию #martyisdead стал тот факт, что ежегодно более десяти детей в Чехии совершают самоубийство из-за киберзапугивания.

Один из создателей сериала Вратислав Шлайер сообщил, что на весну следующего года запланировано продолжение сериала под названием Anna is missing.

Источник: novinky.cz