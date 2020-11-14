Писать «Тотальный диктант» в РЦНК в 2021 году не будут

Глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в своем Telegram, что агентство не будет поддерживать проведение акции в 2021 году. Он выразил свою позицию после того, как организаторы диктанта объявили, что его автором станет писатель Дмитрий Глуховский. В 2020 году «Тотальный диктант» прошел в 69 странах, включая Чехию.

Сам Примаков не уточнил конкретные причины отказа, лишь назвав их «вескими». «На наших площадках в культурных центрах Тотальный диктант в следующем году писать не будут. Никакого отношения к оптимизации нашей работы это решение не имеет, сам по себе проект "Тотальный диктант" хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для Агентства», — добавил Примаков.

В фонде «Тотальный диктант» считают, что агентство не хочет помогать проекту именно из-за выбора Глуховского. «Проект был и остается вне политики — это наш основной принцип. Среди авторов «Тотального диктанта» были люди, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее сегодня в России», — заявила глава фонда Ольга Ребковец.

Дмитрий Глуховский — автор постапокалиптических романов «Метро 2033» и «Метро 2034», романов-антиутопий «Метро 2035» и «Будущее», мистического романа «Сумерки» и реалистического романа «Текст», сборника «Рассказы о Родине», создатель книжной серии «Вселенная Метро 2033».

«Тотальный диктант» — ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности. Россотрудничество участвует в его организации «Тотального диктанта» с 2012 года. В разные годы участники акции писали тексты Бориса Стругацкого, Дмитрия Быкова, Дины Рубиной, Леонида Юзефовича и др. В Чехии диктант писали, в частности, в Росийском центре науки и культуры в Праге. В 2020 году акция состоялась онлайн.

Источник: «Новая газета»