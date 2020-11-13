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Восстановить сгоревшую церковь Святого Архангела Михаила помогут 3D-фотографии

Восстановить сгоревшую церковь Святого Архангела Михаила помогут 3D-фотографии

Марина Коханкова 271 0
За неделю после официального открытия сбора средств на восстановление сгоревшего памятника архитектуры на счет поступило свыше 500 тысяч крон. Эти деньги помогут восстановить православную церковь Святого Михаила на Петршинском холме в Праге, которая сгорела 28 октября.
Восстановить сгоревшую церковь Святого Архангела Михаила помогут 3D-фотографии

Две недели назад в результате пожара деревянное здание второй половины XVII века почти полностью сгорело. Специалистам будут доступны подробные 3D-изображения памятника — их бесплатно предоставит американский фотограф Джеффри Мартин.

Фотограф живет в Праге 20 лет. Он случайно обнаружил православную церковь в саду Кинских около пяти лет назад во время прогулки с собакой. Джеффри сфотографировал здание в сентябре этого года, за несколько недель до пожара. Примерно 1200 изображений позволили создать подробную 3D-модель церкви. И хотя стоимость этих фотографий оценивается примерно в $10 тысяч, фотограф отказался от денег, предложенных администрацией Праги.

Сделать копию деревянного памятника максимально точной муниципалитету также поможет документация здания, находящаяся в фондах Национального музея. По словам представителей мэрии, сейчас самое главное — сохранить обгоревшую конструкцию, чтобы она больше не пострадала от погодных условий. Эти работы должны быть завершены в ближайшие недели.

По данным муниципалитета, ущерб от пожара составляет несколько миллионов крон. Люди могут принять участие в восстановлении собора, перечислив деньги на счет 500089822/0800.

Церковь Святого Архангела Михаила — деревянный православный храм, построенный во второй половине XVII века на Украине. В первой половине ХХ века его разобрали и перевезли в сад Кинских, где он вошел в коллекцию Этнографического музея. Длина здания составляла около 14 метров, а ширина — 8 метров. Башня была высотой около 17 метров. 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
пожар Чехия церковь финансовая помощь
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