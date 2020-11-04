В Брно художники в рамках проекта «Муниципальная галерея» рисуют картины на стенах домов

Дома в районе так называемого брненского Бронкса между Французской улицей и Цейле превращается в галерею под открытым небом. На стенах домов появляются масштабные картины. Первая из них иронично изображает основателя генетики Иоганна Грегора Менделя, который проводит опыты на горохе.

Во время пандемии посещение выставочных залов запрещено, поэтому художники в Брно решили создать галерею, которая будет открыта 24 часа в сутки. Автор проекта «Муниципальная галерея» — писатель и издатель Мартин Райнер. Как житель брненского Бронкса, он наблюдает за динамичными изменениями, которые переживает этот район. Он хочет, чтобы новое лицо района включало искусство.

«Для многих людей брненский Бронкс все еще застрял где-то в глубине 90-х, и я надеюсь, что эти картины на стенах понравятся жителям других районов Брно», — говорит Райнер.

Художники планируют создать 20 картин, для чего им потребуются десятки литров фасадной краски. На создание первых картин мэрия города выделила 1,5 млн крон из местного бюджета. Одно из произведений создаст талантливый художник из Новосибирска Марат Данильян, известный как Морик (Morik).

Источник: ct24.ceskatelevize.cz