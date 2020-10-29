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Новый пешеходный мост в Трое подсветили цветами чешского флага

Новый пешеходный мост в Трое подсветили цветами чешского флага

Марина Коханкова 625 1
Традиционное шоу визуального искусства Signal Festival в этом году было отменено из-за коронавируса. Однако в честь Дня возникновения независимой чехословацкой республики 28 октября организаторы фестиваля символически осветили недавно открытый пешеходный мост в Трое цветами чешского флага.
Новый пешеходный мост в Трое подсветили цветами чешского флага

Новый пешеходный мост соединяет Императорский остров и Трою. Сочетание архитектуры, публичного пространства и света или визуального искусства — основная тема фестиваля, который не мог состояться в этом году впервые за восемь лет своего существования. Мост был подсвечен чешским триколором в среду с 19:30 до 21:00.

«Мы живем в трудные времена, и у нас мало возможностей дарить людям искусство, но празднование Дня независимости может быть одной из них. Нам всем сейчас нужна надежда. Мы не сдаемся. Рано или поздно культура найдет новые способы вернуть радость в жизнь людей», — сказал Мартин Пошта, директор фестиваля Signal.

Signal — это фестиваль цифровой и визуальной культуры. Он сочетает в себе изобразительное искусство, городское пространство и современные технологии. Восьмой фестиваль должен был пройти с 15 по 18 октября и предложить посетителям 15 инсталляций в 12 местах на трех фестивальных маршрутах: в Старом городе, Карлине и Голешовице.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус архитектура Прага мост
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