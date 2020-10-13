Фильм «Шарлатан» поборется за премию «Оскар»

Чешская академия кино и телевидения (ČFTA) планирует отправить фильм польского режиссера Агнешки Холланд «Шарлатан» на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фото: ČTK

Академики выбрали «Шарлатан» из десяти чешских художественных и документальных фильмов, присланных их продюсерами. Церемония награждения 93-й Премии Американской академии киноискусств и наук состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.

Драма «Шарлатан» — биографический фильм о известном народном целителе в Чехословакии в 30-е годы Яне Миколашеке, который продолжил свое дело при нацистской оккупации и при коммунистической власти. И каждая новая власть пыталась использовать его репутацию в своих целях, давая ему взамен покровительство и возможность заниматься своим делом. Главную роль исполнил чешский актер Иван Троян. Мировая премьера «Шарлатана» состоялась на Международном фестивале в Берлине в рамках внеконкурсной секции Berlinale Special Gala в марте. В прошлом месяце Шарлатан получил награду за лучшую режиссуру на Европейском кинофестивале, проходившем в сербском городе Палич.

Источник: ceskenoviny.cz