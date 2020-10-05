На аукционе продана самая дорогая картина в Чехии

Картина чешской художницы Тойен «Пиковая дама» была продана на аукционе в Праге за 78,6 млн крон. Стартовая цена работы составляла 29,9 млн крон.

Тойен (настоящее имя Мария Черминова) — чешская художница, занимавшаяся как живописью, так и графикой. Представитель поэтизма и сюрреализма.

«Я должен признать, что мы не ожидали такой суммы, хотя картина великолепна», — сказал Владимир Лекеш, сотрудник аукционного дома Adolf Loos Apartment and Gallery.

Работа выставлялась на аукционе около двадцати минут, торги проводились в зале и по телефону. Новым владельцем картины стал покупатель из Нью-Йорка.

Картину «Пиковая дама» (La Dame de pique) Тойен написала вскоре после своего приезда в Париж в 1926 году. В 2017 году на аукционе в Чехии была продана еще одна картина художницы — «Сумерки в тропическом лесу», ее стоимость составила 36 млн крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

