Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.12
USD
23.0
RUB
0.29
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
10n 11 °C
На аукционе продана самая дорогая картина в Чехии

На аукционе продана самая дорогая картина в Чехии

Марина Коханкова 1451 0
Картина чешской художницы Тойен «Пиковая дама» была продана на аукционе в Праге за 78,6 млн крон. Стартовая цена работы составляла 29,9 млн крон.
На аукционе продана самая дорогая картина в Чехии

Тойен (настоящее имя Мария Черминова) — чешская художница, занимавшаяся как живописью, так и графикой. Представитель поэтизма и сюрреализма.

«Я должен признать, что мы не ожидали такой суммы, хотя картина великолепна», — сказал Владимир Лекеш, сотрудник аукционного дома Adolf Loos Apartment and Gallery.

Работа выставлялась на аукционе около двадцати минут, торги проводились в зале и по телефону. Новым владельцем картины стал покупатель из Нью-Йорка. 

Картину «Пиковая дама» (La Dame de pique) Тойен написала вскоре после своего приезда в Париж в 1926 году. В 2017 году на аукционе в Чехии была продана еще одна картина художницы — «Сумерки в тропическом лесу», ее стоимость составила 36 млн крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz
 

 

Рассказать всем:
Темы
художник Чехия аукционы Прага
Читайте
по теме 
Ущерб от пожара в музее Кампа превысил 10 млн крон
20.07.2020 13:08 Культура
Ущерб от пожара в музее Кампа превысил 10 млн крон
1666 0
Стало известно, как будут выглядеть станции линии метро D
11.06.2020 12:16 Культура
Стало известно, как будут выглядеть станции линии метро D
7161 0
Старинные картины помогут ученым в изучении ландшафта
04.02.2020 09:43 Экономика
Старинные картины помогут ученым в изучении ландшафта
1513 1
Искусство, приносящее радость
25.12.2019 10:15 Интервью
Искусство, приносящее радость
8238 0
Последние новости:
05
октября
Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса
05.10.2020 16:09 Общество
Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса
1151 0
Минобразования выделит средства на обучение белорусских студентов в чешских вузах
05.10.2020 12:55 Общество
Минобразования выделит средства на обучение белорусских студентов в чешских вузах
982 0
Половина пражских отелей может закрыться
05.10.2020 12:02 Экономика
Половина пражских отелей может закрыться
2886 0
В Чехии с 5 октября введено чрезвычайное положение
05.10.2020 08:10 Общество
В Чехии с 5 октября введено чрезвычайное положение
4407 0
02
октября
Администрация Праги запустила новый сайт, где можно узнать ближайшие сроки тестирования на covid-19
02.10.2020 14:22 Общество
Администрация Праги запустила новый сайт, где можно узнать ближайшие сроки тестирования на covid-19
2566 1
В сентябре уровень безработицы в Чехии составил 3,8%
02.10.2020 12:47 Экономика
В сентябре уровень безработицы в Чехии составил 3,8%
1581 0
Во втором квартале 2020 года падение ВВП в Чехии сооставило 10,9%
02.10.2020 11:03 Экономика
Во втором квартале 2020 года падение ВВП в Чехии сооставило 10,9%
1912 1
1 октября в Чехии зафиксировано 3493 новых случая заболевания коронавирусом
02.10.2020 09:33 Общество
1 октября в Чехии зафиксировано 3493 новых случая заболевания коронавирусом
2194 1
01
октября
Глава Минздрава предложил ввести регистрацию для посетителей ресторанов
01.10.2020 18:58 Общество
Глава Минздрава предложил ввести регистрацию для посетителей ресторанов
3609 1
В выходные в Чехии будет тепло, но ветрено
01.10.2020 13:43 Общество
В выходные в Чехии будет тепло, но ветрено
1514 0


Мобильная версия