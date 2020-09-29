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Уникальное граффити Михала Шкапы можно увидеть на территории Выставочного центра в Голешовице

Уникальное граффити Михала Шкапы можно увидеть на территории Выставочного центра в Голешовице

Марина Коханкова 1018 0
Советник мэра Праги Ян Хабр поддержал создание уникального граффити размером 450 квадратных метров на территории пражского Выставочного центра в Голешовице.
Уникальное граффити Михала Шкапы можно увидеть на территории Выставочного центра в Голешовице

Авторский дуэт Tron (Михал Шкапа) и X-Dog (Ондржей Вигнанек) создал на одной из стен Кржижикова павильона произведение, вдохновленное научно-фантастической литературой и комиксами. Граффити будет выставлено до начала плановой реконструкции павильонов. Потом часть работ переедет на Кампу, где в декабре состоится аукцион по продаже отдельных частей граффити. Средства, вырученные от продажи, будут переданы некоммерческим организациям, которые оказывают помощь финансово неблагополучным семьям, пострадавшим от коронавируса. 

Михал Шкапа и Ондржей Вигнанек создали гигантскую фреску менее чем за неделю. По их словам, возможность использовать памятник архитектуры в качестве холста встречается нечасто. «Площадка такого размера — это всегда вызов, а павильоны Кржижика — это совершенно уникальное пространство», — сказал Шкапа. 

Картина представляет собой мифический затерянный город: голова сложена из фрагментов, которые вот-вот вдохнут новую жизнь в мегаполис, в руках сказочного персонажа — звезда, а вокруг целая вселенная. Сочетание мира технологий и фантастического видения объединено в одно оригинальное художественное целое.

Источник: praha.eu
 

 

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коронавирус Чехия культура Прага
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