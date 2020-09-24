Милан Кундера получил премию имени Франца Кафки

Литературная премия имени Франца Кафки, одна из самых престижных в Чешской Республике, в этом году присвоена Милану Кундере. 91-летний писатель уже заявил, что с радостью принимает ее, говорится на сайте Общества Франца Кафки.

Фото: Catherine He lie, Harper Collins

Награду присудили за «исключительный вклад в чешскую культуру». Кундера стал 20-м лауреатом премии, организованной Обществом Франца Кафки при поддержке мэрии Праги. Размер денежного вознаграждения составляет $10 тыс.

Председатель международного жюри премии Владимира Железны по телефону связался с писателем, проживающим в Париже, чтобы сообщить ему о награде. Кундера, по его словам, ответил, что принимает премию с радостью, в том числе и потому, что она носит имя Кафки, его «коллеги-писателя», наиболее дорогого ему среди всех прочих.

В начале сентября в Чехии вышел перевод последнего романа Кундеры «Торжество незначительности» — первое с 1993 года произведение писателя, которое он разрешил перевести на чешский. Переводчица Анна Каренинова рассказала, что ей пришлось 10 раз полностью переработать черновик, чтобы добиться точности в передаче языка романа. После того как она показала его Кундере в январе 2020 года, жена писателя Вера еще два месяца помогала ей вносить окончательные правки.

Свой последний роман на чешском языке, «Бессмертие», Кундера выпустил в 1988 году и с тех пор пишет по-французски. В 1981 году писатель получил гражданство Франции, куда вынужден был бежать из Чехословакии в 1975 году. В 1979 году, после выхода романа «Книга смеха и забвения», Чехословакия лишила его своего гражданства. Ранее, в 1950 году, Кундеру исключили из чехословацкой компартии за «антикоммунистическую деятельность».

После натурализации во Франции Кундера не раз заявлял, что не собирается возвращаться на родину, и лишь однажды, в 1991 году, побывал там с кратким визитом. На его решение не повлияло ни присуждение ему в 2008 году Чешской национальной премии по литературе, ни дарование в 2009-м звания почетного гражданина Брно — города, где он родился. Лишь в прошлом году посол Чехии во Франции лично вручил писателю документ, возобновляющий его чешское гражданство, назвав это «символическим возвращением величайшего чешского писателя в Чешскую Республику», сообщает The Guardian.

В июле этого года стало известно, что Кундера передает в дар Моравской библиотеке из Брно свою личную библиотеку и архив.

Независимое общество Франца Кафки было организовано в 1990 году, а спустя десять лет учредило свою премию. В ее жюри входят представители шести стран, ежегодно выбирающих лучшую из трех номинированных кандидатур. Лауреатами премии ранее становились Филип Рот, Харуки Мураками, Маргарет Этвуд, Клаудио Магрис, Гарольд Пинтер и другие писатели из разных стран, в том числе Петер Хандке, который вскоре после этого получил и Нобелевскую премию по литературе.

Источник: gorky.media