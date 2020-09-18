Киностудия «Баррандов» приобрела декорации, изображающие Париж XIV века

Киностудия «Баррандов» приобрела масштабные декорации, которые являются точной копией Парижа XIV века и были созданы для съемок исторического сериала о тамплиерах «Падение ордена» (Knightfall).

Фото: Barrandov

Декорации размещены на участке киностудии площадью 100 на 150 метров. Высота некоторых «зданий» достигает десяти метров.

Около 150 мастеров из цеха декораций киностудии «Баррандов» почти два месяца работали над созданием пражского «Парижа». Часть декораций позже использовалась при создании американского сериала «Карнивал Роу» (Carnival Row) с Орландо Блумом в главной роли. Съемки сериалов «Падение Ордена» и «Карнивал Роу» проходили на «Баррандове» в период с 2016 по 2018 год на участке площадью более 160 тысяч кв. метров.

Четыре года назад декорации киностудии сгорели дотла в результате сильного пожара. Ущерб, по оценкам страховой компании, составил 100 млн крон.



Источник: seznamzpravy.cz