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Умер известный чешский режиссер Иржи Менцель

Умер известный чешский режиссер Иржи Менцель

Марина Коханкова 679 0
Знаменитый чешский режиссер Иржи Менцель (Jiří Menzel), обладатель кинопремии «Оскар», умер в возрасте 82 лет. Об этом в воскресенье сообщила его жена Ольга.
Фото: Matej Slávik
Умер известный чешский режиссер Иржи Менцель

«Прошлой ночью дома у нас на руках твое тело покинуло наш земной мир. Для нас было большой честью сопровождать тебя в твоем последнем путешествии», — написала Ольга в Facebook.

В последние годы Менцель испытывал проблемы со здоровьем. Осенью 2017 года он был госпитализирован из-за менингококковой инфекции, перенес тяжелую операцию на головном мозге и провел некоторое время в искусственной коме. На восстановление у режиссера ушел почти год. После выписки Менцель передвигался в инвалидной коляске.

«Спасибо за каждый день, который я провела с тобой. Это было исключительно. Спасибо за трудные последние три года. Ты продолжал мне помогать со всей своей храбростью, вкусом, необыкновенной волей к жизни и юмором», — написала его жена.

Йиржи Менцель — чешский кинорежиссер, актер, сценарист, один из главных представителей — наряду с Верой Хитиловой, Милошем Форманом и др. — новой волны в чешском кино 1960-х годов. Мировую славу ему принес фильм «Поезда под особым наблюдением» (1966) по роману Богумила Грабала, который получил «Оскар» за лучший иностранный фильм. Режиссер снял более 20 фильмов, в том числе «Срезки» (Postřižiny), «Капризное лето» (Rozmarné léto)  и «Праздник подснежников» (Slavnosti sněženek). В эпоху нормализации многие фильмы Менцеля (например, «Жаворонки на нитке» — Skřivánci na niti) были запрещены к показу и появились на экранах лишь в 1990-х годах.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
культура кинорежиссёры кино Чехия
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