Скандальная «Скульптура монаха», принадлежащая пражскому музею Кампа, будет демонтирована

Оказалось, что скульптура молящегося монаха посвящена лидеру сектантов Шри Чинмою, который был обвинен в изнасиловании молодых людей, последователей секты.

Фото: Vojtěch Šeliga

Директор пражского музея Кампа Иржи Поспишил заявил, что при установке памятника в 2009 году им не был известен этот факт и что в ближайшее время статуя будет демонтирована.

«Важно то, что мне говорят работники музея. Г-же Меде Младкове было сказано, что это будет статуя Будды, и она подписала документ. Я видел договор, в котором говорится, что это статуя «молящегося монаха». Нет упоминания о каком-либо конкретном человеке. В тот момент, когда г-жа Младкова подписывала договор, никто не сказал ей, кому посвящен памятник, чтобы она могла оценить возможные противоречия при установке скульптуры», — сказал Поспишил.

Он добавил, что сам уже связался с сектой Шри Чинмоя, так как не согласен с тем, что музей будет связан со странной организацией. «Через две недели, когда я вернусь из отпуска, мы должны встретиться и разобраться во всем», — добавил директор музея.

О том, чья статуя стоит рядом с музеем, изданию Echo24.cz сообщил словацкий фотограф Душан Штраус, который сам был членом секты на протяжении многих лет.

Источник: idnes.cz