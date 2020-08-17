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На Летне появилась новая смотровая площадка
На Летне появилась новая смотровая площадка
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Участок между Ганавским павильоном и бывшим памятником Сталину был полностью реконструирован. Асфальт заменен на брусчатку, а установленные заграждения не загораживают обзор, даже если любоваться видом на Мала-Страну и долину Влтавы, сидя на скамейке.
Замена асфальта водопроницаемым гранитным покрытием позволит удерживать дождевую воду, а установка заграждений предотвратит дальнейшее разрушение склона. Также на смотровой площадке установлены исторические скамейки и новые урны.
Работы обошлись в 800 тысяч крон и финансировались из бюджета Праги.
Источник: пресс-служба пражского магистрата