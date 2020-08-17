На Летне появилась новая смотровая площадка

Александра Кириченко 12:19 166

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Участок между Ганавским павильоном и бывшим памятником Сталину был полностью реконструирован. Асфальт заменен на брусчатку, а установленные заграждения не загораживают обзор, даже если любоваться видом на Мала-Страну и долину Влтавы, сидя на скамейке.