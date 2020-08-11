Пражская библиотека предлагает для скачивания более двух тысяч книг

В период коронавирусного кризиса количество электронных книг, загружаемых со страниц Городской библиотеки в Праге, значительно увеличилось. Поэтому библиотека покупает больше электронных книг, а также, учитывая спрос, оцифровывает дополнительное количество наименований.

Во втором квартале этого года в библиотеку добавили 180 новых электронных книг, в прошлом году за тот же период их было всего 70. Самой скачиваемой книгой в период пандемии стала фантастическая пьеса «Белая болезнь» Карела Чапека, написанная в 1937 году. Сюжет построен вокруг пандемии некоей неизвестной болезни и поиска средства от нее в контексте развертывания европейской войны. На втором месте по популярности — университетский учебник химии на английском языке Пола Флауэрса, а на третьем — пьеса Мольера «Скупой».

«В марте и апреле мы зафиксировали беспрецедентный рост интереса к электронным книгам. По сравнению с прошлым годом в марте количество скачиваний увеличилось на 432%, в апреле — на 246%», — говорит сотрудник Городской бибиотеки Праги Войтех Войтишек.

Руководство библиотеки привлекло к цифровизации книг сотрудников из временно закрытых отделов и филиалов.

Пражская библиотека покупает готовые электронные книги у издателей, сканирует печатные издания, а также сама производит электронные книги. Большая часть вновь поступивших электронных изданий — это книги из школьного списка для обязательного чтения. Они также доминируют в рейтинге самых скачиваемых книг за указанный период. Всего, по данным на конец июля, в Городской библиотеке насчитывается 2075 электронных книг.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz