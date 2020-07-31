Императорские бани в Карловых Варах ждет масштабная реконструкция

Ремонт памятника в стиле модерн конца XIX века займет 42 месяца. Затраты на реконструкцию оцениваются в 1 млрд крон.

Императорские бани (или Имперский курорт, Císařské lázně) были построены в 1895 году по задумке архитекторов Фердинанда Фелнера и Германа Гельмера. В здании Императорских бань было 120 ванных комнат и кабин. Частичная реконструкция была проведена между 1948 и 1953 годами, однако в конце 90-х годов прошлого века курорт был полностью закрыт. В 2010 году здание стало национальным культурным памятником. Интерьеры комплекса можно увидеть в фильмах, например в таких, как «Казино Рояль» или «Шанхайские рыцари».

«Во время земляных работ мы нашли в атриуме основы оригинальной пивоварни, которая находилась на одном из этажей курорта», — рассказал Милош Дубски, директор филиала компании Geosan в городе Пльзень.

Реконструкция разделена на три этапа. На первом из них здание будет укреплено и восстановлено, в 2021 году здесь установят современное оборудование. «Но основное внимание будет уделено завершению реставрационных работ. На последнем этапе мы подготовим объект к началу эксплуатации», — сказал Дубски.

Если все пойдет по плану, курорт откроется для первых посетителей в 2023 году.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz