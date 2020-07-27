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Самую большую старинную карету в мире можно увидеть в чешском музее

Самую большую старинную карету в мире можно увидеть в чешском музее

Марина Коханкова 746 0
В музее в Чехах-под-Косиржем можно увидеть уникальную коллекцию из пятидесяти исторических колясок, саней и старинных карет 1750–1920 годов. Это крупнейшие экспонаты в Центральной Европе.
Самую большую старинную карету в мире можно увидеть в чешском музее

У каждой кареты своя история, свой дух. Есть свадебные коляски и те, которые провожали своих владельцев в последний путь. Здесь же представлены почтовые, крестьянские, епископские кареты. Редчайшие экспонаты местного музея включают в себя золотую карету, сделанную во Франции в 1750 году, или карету архиепископа, которую можно увидеть в фильме об императрице Сисси. Экскурсия по музею также предусматривает посещение реставрационной мастерской автора выставки Вацлава Обра.

Исторические источники утверждают, что в 1891 году в Чехии было 12 фабрик по производству карет, четыре из них были расположены в Праге. В год в стране изготовляли около 1600 карет и экипажей.

Источник: novinky.cz

 

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Чехия музей выставка
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