Чешские музыканты готовят антиправительственную акцию протеста

Музыканты и другие представители музыкальной индустрии 27 июля проведут на Староместской площади акцию протеста «За живую музыку» (#zazivouhudbu). Таким образом они хотят выразить свое несогласие с мерами, принятыми правительством в период пандемии, и предложить возможные решения.

Акция начнется в 18:45. Организаторы мероприятия также подготовили письмо премьер-министру Андрею Бабишу, под которым сейчас собирают подписи.

«Мы первыми потеряли работу из-за антикоронавирусных мер, и мы до сих пор не видим свет в конце туннеля. Неясно, когда будет возможно организовать более крупные музыкальные мероприятия и при каких условиях. Правительство ограничило нашу свободу предпринимательства, возможность работать и не в состоянии разрешить ситуацию. Сейчас наша деятельность возможна только на 15%, отменены фестивали, концерты», — говорится в письме.

Организаторы акции призывают правительство установить четкие правила на ближайший период (до конца года), ослабить меры и уже сейчас разрешить проведение мероприятий для более чем 1000 человек. С сентября они просят разрешить проводить концерты и фестивали как минимум для пяти тысяч человек.



Источник: novinky.cz