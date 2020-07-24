Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.24
USD
22.56
RUB
0.31
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
10d 25 °C
Чешские музыканты готовят антиправительственную акцию протеста

Чешские музыканты готовят антиправительственную акцию протеста

Марина Коханкова 524 0
Музыканты и другие представители музыкальной индустрии 27 июля проведут на Староместской площади акцию протеста «За живую музыку» (#zazivouhudbu). Таким образом они хотят выразить свое несогласие с мерами, принятыми правительством в период пандемии, и предложить возможные решения.
Чешские музыканты готовят антиправительственную акцию протеста

Акция начнется в 18:45. Организаторы мероприятия также подготовили письмо премьер-министру Андрею Бабишу, под которым сейчас собирают подписи.

«Мы первыми потеряли работу из-за антикоронавирусных мер, и мы до сих пор не видим свет в конце туннеля. Неясно, когда будет возможно организовать более крупные музыкальные мероприятия и при каких условиях. Правительство ограничило нашу свободу предпринимательства, возможность работать и не в состоянии разрешить ситуацию. Сейчас наша деятельность возможна только на 15%, отменены фестивали, концерты», — говорится в письме.

Организаторы акции призывают правительство установить четкие правила на ближайший период (до конца года), ослабить меры и уже сейчас разрешить проведение мероприятий для более чем 1000 человек. С сентября они просят разрешить проводить концерты и фестивали как минимум для пяти тысяч человек.
 
Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
протест Прага музыка правительство концерт Староместская площадь Чехия
Читайте
по теме 
В Остраве прошли демонстрации против мер, введенных эпидемиологами
20.07.2020 20:26 Политика
В Остраве прошли демонстрации против мер, введенных эпидемиологами
2459 0
На постаменте памятника Черчиллю в Праге появилась надпись Black Lives Matter
11.06.2020 12:40 Политика
На постаменте памятника Черчиллю в Праге появилась надпись Black Lives Matter
2459 1
В Праге вновь пройдет акция протеста против Андрея Бабиша
08.06.2020 15:30 Политика
В Праге вновь пройдет акция протеста против Андрея Бабиша
4092 0
В Праге на крышах АЗС активисты Extinction Rebellion провели акцию протеста
19.05.2020 13:46 Общество
В Праге на крышах АЗС активисты Extinction Rebellion провели акцию протеста
2412 0
Последние новости:
24
июля
С 27 июля в Праге нужно будет носить маски в медучреждениях и аптеках
24.07.2020 12:21 Общество
С 27 июля в Праге нужно будет носить маски в медучреждениях и аптеках
1087 0
Финансовое управление Чехии требует от самозанятых вернуть 91 млн крон незаконно полученных компенсаций
24.07.2020 10:48 Экономика
Финансовое управление Чехии требует от самозанятых вернуть 91 млн крон незаконно полученных компенсаций
1988 0
В акции «В Праге как дома» приняли участие почти 400 отелей
24.07.2020 13:47 Общество
В акции «В Праге как дома» приняли участие почти 400 отелей
470 0
Завершена реконструкция французского парка у замка Добржиш
24.07.2020 09:52 Общество
Завершена реконструкция французского парка у замка Добржиш
836 0
23
июля
С субботы маски будут обязательны на массовых акциях в закрытых помещениях
23.07.2020 19:03 Общество
С субботы маски будут обязательны на массовых акциях в закрытых помещениях
4639 0
Полиция в Чехии раскрыла крупную мошенническую схему с интернет-магазинами
23.07.2020 17:34 Общество
Полиция в Чехии раскрыла крупную мошенническую схему с интернет-магазинами
3684 0
На выходных в Чехии будет 25 градусов тепла
23.07.2020 14:04 Общество
На выходных в Чехии будет 25 градусов тепла
696 0
Минздрав подтвердил: ограничительные меры будут введены с 27 июля
23.07.2020 12:07 Общество
Минздрав подтвердил: ограничительные меры будут введены с 27 июля
6807 0
МИД Чехии осудил приговор российскому историку Юрию Дмитриеву
23.07.2020 10:38 Политика
МИД Чехии осудил приговор российскому историку Юрию Дмитриеву
1267 0
Адам Войтех: если ситуация не улучшится, ограничительные меры будут введены по всей стране
23.07.2020 09:07 Общество
Адам Войтех: если ситуация не улучшится, ограничительные меры будут введены по всей стране
2821 0


Мобильная версия