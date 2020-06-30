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По карте Lítačka можно будет получить скидку 50% на билеты в пражские музеи и галереи

По карте Lítačka можно будет получить скидку 50% на билеты в пражские музеи и галереи

Марина Коханкова 422 0
В июле и августе администрация Праги предлагает жителям города и туристам посетить музеи и галереи со скидкой 50%. Достаточно будет предъявить проездной Lítačka. На эти цели из бюджета города выделят 13 млн крон.
По карте Lítačka можно будет получить скидку 50% на билеты в пражские музеи и галереи

Проект реализуется в сотрудничестве с компанией Prague City Tourism. Выставочные галереи и музеи Праги из-за правительственных мер по борьбе с эпидемией коронавируса сталкиваются со значительным снижением числа посетителей. Цель проекта — предоставить скидку 50% на посещение отдельных культурных объектов в Праге и тем самым мотивировать пражан и гостей города посещать крупные пражские галереи и музеи.

«Эта программа поддержки предназначена для владельцев карты Lítačka и является символической благодарностью не только жителям Праги за их помощь в последние месяцы, когда мы столкнулись с кризисом», — сказала советник мэра города в области культуры Гана Тршештикова.

Люди смогут за половину стоимости входного билета посетить Староместскую ратушу, Галерею Праги, Вышеград, Выставиште, Музей Кампа, DOX PRAGUE, галерею Villa Pellé и другие объекты.

Источник: praha.eu

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Темы
музей Прага Литачка Чехия культура
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