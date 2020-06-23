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Государство может приобрести замок в Нове-Место-над-Метуйи

Государство может приобрести замок в Нове-Место-над-Метуйи

Марина Коханкова 83 0
Потомки аристократической семьи Бартонь из Добенина хотят продать замок в городе Нове-Место-над-Метуйи. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, государство может его купить.
Государство может приобрести замок в Нове-Место-над-Метуйи

С 2008 года замок, построенный в 1501 году, охраняется как национальный культурный памятник, и государство имеет право преимущественной покупки. По словам Бабиша, этим необходимо воспользоваться.

«В Нове-Место-над-Метуйи есть замок, который является памятником культуры. Владельцы хотят его продать, и государство имеет преимущественное право… Было бы хорошо, если бы государство в конечном итоге купило его, чтобы не случилось, что кто-то купил его в частном порядке», — сказал Андрей Бабиш.

Замок изначально был зданием эпохи Возрождения, которое впоследствии было реконструировано в стиле барокко. Владелец текстильной фабрики в Находе Йозеф Бартонь стал владельцем замка в начале XIX века. Однако во время коммунистического режима замок был национализирован. Дворец и земельные участки были возвращены потомкам Бартоня на основании закона о реституциях в 1992 году.

Сейчас замок открыт для посетителей. Он предлагает две обзорные экскурсии и доступ к смотровой башне. Его посещают около 22 тысяч человек в год.

Источник: novinky.cz

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Темы
замок Андрей Бабиш Чехия
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