Стало известно, как будут выглядеть станции линии метро D

Художественным оформлением трех новых станций линии D пражского метрополитена займутся Йиржи Черницки, Станислав Колибал и Владимир Копецки. Проекты этих художников победили в конкурсе, организованном Транспортным предприятием Праги и компанией Metroprojekt под эгидой Национальной галереи.

Речь идет о станциях метро Nemocnice Krč, Nádraží Krč и Nové Dvory. Станислав Колибал работает с геометрией при художественном оформлении станции Nové Dvory, потому что она очень хорошо сочетается с внешним видом здания и помогает создать гармонию и пространственный порядок.

Владимир Копецки при подготовке проекта Nádraží Krč учел, что платформа станции не находится под землей. Это приносит новые возможности восприятия, а также изменения пространства при дневном свете. Йиржи Черницки при разработке проекта для станции Nemocnice Krč делит свою художественную концепцию на две области — медицину и естественные науки.

В рамках конкурса как минимум пять ведущих чешских художников подготовили дизайн для каждой из трех новых станций метро. Конкурсные предложения победителей были отобраны специальной комиссией. Конкурсы по художественному оформлению других станций метро линии D будут продолжены.

«Строительство новой линии метро D является одним из крупнейших транспортных проектов, которые повлияют на жизнь столицы и ее жителей в ближайшие десятилетия. Сотни тысяч людей пользуются услугами метрополитена ежедневно, поэтому для нас важно, чтобы пражане чувствовали себя действительно комфортно, посещая станции метро новой линии», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

Источник: praha.eu