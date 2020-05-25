Пражский Град открыт для посетителей с 25 мая

Администрация президента Чехии опубликовала на своем сайте новые правила посещения Пражского Града. Комплекс будет открыт ежедневно с 6:00 до 22:00. С 29 мая по 1 июня вход бесплатный.

С 25 мая туристы и жители республики смогут вновь посетить дворы и сады Пражского Града, Старый королевский дворец, базилику св. Георгия, башню кафедрального собора св. Вита и Злату улочку. Экскурсии по указанным объектам будут проводиться с 10:00 до 18:00. Кроме того, с 29 мая по 1 июня администрация президента организует Дни открытых дверей, во время которых посетить объекты Пражского Града можно будет бесплатно.



Начиная с 25 мая временно прекращен досмотр всех туристов при входе в Пражский Град, проверки будут выборочными. В комплекс запрещено входить с крупным багажом и имея при себе опасные предметы.

До 30 сентября 2020 года посетителям также предоставляется скидка на вход в смотровую башню собора (обычный билет можно купить за 150 крон, семейный — за 300 крон, льготный — за 80 крон). Услуги гида можно приобрести со скидкой 50%.

С 25 мая в Летнем дворце королевы Анны можно будет посетить выставку «Иван Буковский — 70».

Источник: hrad.cz