Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.52
USD
25.39
RUB
0.35
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
04d 13 °C
Умер этнограф и писатель Милослав Стингл

Умер этнограф и писатель Милослав Стингл

Марина Коханкова 147 0
Знаменитый путешественник, этнограф и писатель Милослав Стингл скончался в понедельник в возрасте 89 лет.
Фото: Pavel Otevřel
Умер этнограф и писатель Милослав Стингл

Милослав Стингл родился 19 декабря 1930 года в городе Билина в семье инженеров. В 1954 году окончил юридический факультет Пражского университета, позже изучал этнографию и фольклор на философском факультете Карлова университета. В 1968 году получил степень доктора философии, защитив диссертацию по религии арауканов — индейцев Южной Америки. Работал в Академии наук Чехии.

Милослав Стингл — автор более 40 книг о народах разных стран, в первую очередь о коренных жителях Америки и Океании (полинезийских, микронезийских и меланезийских островов), а также об эскимосах и австралийских аборигенах. Его книги были выпущены на 31 языке народов мира. Его самые известные книги — «Искусство и культура индейцев и эскимосов Северной Америки», «Искусство и культура коренных народов Австралии и Океании» и «Искусство древней Мексики». Он также написал книгу о Праге и курортных городах запада Чехии.

Стингл за двадцать лет посетил около 150 стран, говорил на 17 языках и был почетным вождем племени кикапу. Этнограф совершил 40 кругосветных путешествий.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
путешествие книги Академия наук Чехии Чехия
Читайте
по теме 
Федор Конюхов: «Прага почти не изменилась с 84-го, и это приятно»
07.10.2019 14:25 Интервью
Федор Конюхов: «Прага почти не изменилась с 84-го, и это приятно»
3299 0
7 красивых мест в Чехии, где можно отдохнуть от людей
13.08.2019 15:35 О Чехии
7 красивых мест в Чехии, где можно отдохнуть от людей
5379 0
Лето-2019: где и как проводят отпуск чешские министры
05.08.2019 14:21 О Чехии
Лето-2019: где и как проводят отпуск чешские министры
1791 0
Индекс паспортов: Чехия восьмая, Россия – 51-я
02.07.2019 18:39 Путешествия
Индекс паспортов: Чехия восьмая, Россия – 51-я
2681 0
Последние новости:
13
мая
Автомобиль в Праге провалился в яму на дороге, где шли ремонтные работы
13.05.2020 11:51 Общество
Автомобиль в Праге провалился в яму на дороге, где шли ремонтные работы
450 0
Парламент Чехии рассмотрит вопрос о снижении размера пособия по уходу за ребенком
13.05.2020 10:00 Экономика
Парламент Чехии рассмотрит вопрос о снижении размера пособия по уходу за ребенком
697 0
12
мая
Правительство одобрило выдачу лицензий на выращивание лекарственной конопли
12.05.2020 13:00 Экономика
Правительство одобрило выдачу лицензий на выращивание лекарственной конопли
1683 0
Роман Примула: риск заражения коронавирусом для детей практически нулевой
12.05.2020 11:29 Общество
Роман Примула: риск заражения коронавирусом для детей практически нулевой
953 0
Падение туристического рынка в Чехии в первом квартале составило 20%
12.05.2020 08:09 Общество
Падение туристического рынка в Чехии в первом квартале составило 20%
2007 0
11
мая
Ношение масок на улице перестанет быть обязательным с 25 мая
11.05.2020 17:21 Общество
Ношение масок на улице перестанет быть обязательным с 25 мая
6164 0
Чешские СМИ назвали подозреваемого в перевозке рицина для покушения на мэра Праги и старосту Праги 6
11.05.2020 14:28 Политика
Чешские СМИ назвали подозреваемого в перевозке рицина для покушения на мэра Праги и старосту Праги 6
2901 0
В понедельник люди с 7 утра стояли в очереди перед магазином Ikea в Праге
11.05.2020 14:37 Общество
В понедельник люди с 7 утра стояли в очереди перед магазином Ikea в Праге
5475 0
В марте и апреле предпринимательскую деятельность в Чехии прекратили почти 16 тысяч человек
11.05.2020 13:03 Экономика
В марте и апреле предпринимательскую деятельность в Чехии прекратили почти 16 тысяч человек
1524 0
Товары из китайских интернет-магазинов могут подорожать вдвое
11.05.2020 11:30 Экономика
Товары из китайских интернет-магазинов могут подорожать вдвое
2441 0


Мобильная версия