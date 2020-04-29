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Пражский Град откроется 25 мая

Пражский Град откроется 25 мая

Марина Коханкова 602 0
Комплекс Пражского Града вновь откроется для посетителей 25 мая, а парк у Ланского замка на две недели раньше — 11 мая. Комплекс был закрыт для посещения с середины марта из-за пандемии коронавируса и введения чрезвычайного положения в стране.
Пражский Град откроется 25 мая

Отвечая на вопрос ČTK, будет ли у людей возможность посетить все общедоступные замковые постройки с этой даты, пресс-секретарь Пражского Града Йиржи Овчачек ответил, что дополнительная информация будет опубликована позже.

«Сейчас мы считаем крайне важным предоставлять основную и в то же время самую важную информацию», — сказал он.

Другие государственные замки в Чехии откроют для посетителей 25 мая, а сады и парки — 11 мая. Осмотр объектов будет проводиться с соблюдением строгих правил гигиены. Согласно первоначальному плану правительства, замки должны были открыться 8 июня, но правительство на прошлой неделе ослабило чрезвычайные меры, связанные с распространением коронавируса.

Пражский Град — один из самых посещаемых чешских памятников. Более двух миллионов человек каждый год приезжают в Прагу, чтобы увидеть его. Также Пражский Град выступает резиденцией президента республики.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Пражский град Прага коронавирус
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