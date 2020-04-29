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Карловарский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Карловарский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Александра Кириченко 184 0
Руководство Международного кинофестиваля в Карловых Варах (MFFKV) сообщило, что в этом году в связи с пандемией коронавируса, ее влиянием на ситуацию во всем мире и мерами, принятыми чешским правительством, киносмотр не состоится. 55-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет со 2 по 10 июля 2021 года.
Фото: Film Servis Festival Karlovy Vary
Карловарский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Перед принятием такого решения руководство фестиваля консультировалось с министром культуры Любомиром Заоралеком и премьер-министром Андреем Бабишем.

В связи с тем, что с 8 июня 2020 года в Чехии планируют открыть кинотеатры, администрация фестиваля планирует провести специальную версию традиционных кинопоказов «Карловы Вары в вашем кинотеатре». С 3 по 11 июля, в дни, когда планировалось проведение 55-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, зрители смогут увидеть в кинотеатрах новые фестивальные ленты.

Напомним, главный приз, Хрустальный глобус ($25 тысяч), на 54-м фестивале в 2019 году получила семейная драма «Отец» (Bashtata) совместного производства Болгарии и Греции, снятая режиссерами Кристиной Грозевой и Петаром Валхановым. Главную премию в конкурсной программе «На восток от Запада» ($15 тысяч) получила драма «Бык» российского режиссера Бориса Акопова, а специальную ($10 тысяч) — лента «Мои мысли тихие» украинского режиссера Антонио Лукича.

Источник: пресс-релиз Международного кинофестиваля в Карловых Варах

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Темы
фестиваль кино Карловы Вары коронавирус
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