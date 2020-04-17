В Праге пройдут концерты во дворах

Проект Hrajeme do oken стартует в четверг, 16 апреля, выступлением трио Amadeus и группы Zrní. Пражский проект объединяет музыкантов, которые во время карантина не могут выступать перед многочисленной аудиторией и проводят время дома.

На сайте hrajemedooken.cz любой желающий может подать заявку на концерт в своем дворе, перед больницей или в доме престарелых, чтобы поддержать людей в это нелегкое время. В заявке нужно указать выбранный жанр музыки, время и место, где планируется провести акцию. Затем организаторы подготовят концерт вместе с музыкантами, которые участвуют в проекте. Идею поддержали певица Katarzia, группа The Brownies, Тереза Чернохова, Ян Буриан и другие.

Инициатива Hrajeme do oken основана на уже существующем проекте «Серьезный интерес», который поддерживает проведение концертов классической музыки в квартирах. Концерты во дворах будут включать, помимо классики, такие стили как джаз или альтернатива.

«Я поддерживаю этот проект, потому что он предоставляет финансовую помощь артистам, которые потеряли свои доходы, и в то же время инициатива обрадует многих людей. Кроме того, проект способствует укреплению добрососедских отношений», — говорит Гана Тршештикова, советник мэра Праги по культуре и туризму.

Проект стартует 16 апреля, концерты будут проходить как минимум до июня.

Источник: praha.eu