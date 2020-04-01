В Праге презентовали новое творение Давида Черны

Огромный автомобиль, напоминающий прикрепленного булавкой жука в энтомологической коллекции, — свое новое творение представил сегодня в Праге известный чешский скульптор Давид Черны.

Фото: Kateřina Šulová

Скульптурная композиция размещена в Праге 4, у пражского BB Centrum возле шоссе. В своем новом произведении Черны выражает амбивалентное отношение к автомобилям. Хотя скульптура изображает Porsche, она называется «Жук» (Brouk, или Beetle).

Подвижная конструкция имеет высоту почти 17 метров и длину 8 метров, что заметно больше реальной величины автомобиля. Она состоит из 11 сегментов, движущихся с помощью гидравлики.

«Я люблю автомобили, как и любой мужчина среднего возраста. Когда мы были детьми, мы любили Porsche. Единственный автомобиль, который моя жена узнает, — это Porsche», — сказал Черны. Он также напомнил, что Фердинанд Порше родился во Вратиславице (ныне часть города Либерец). «Porsche — духовный отец культового "жука" от VW», — добавил он.

Источник: ceskenoviny.cz