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В Праге презентовали новое творение Давида Черны

В Праге презентовали новое творение Давида Черны

Марина Коханкова 1457 0
Огромный автомобиль, напоминающий прикрепленного булавкой жука в энтомологической коллекции, — свое новое творение представил сегодня в Праге известный чешский скульптор Давид Черны.
Фото: Kateřina Šulová
В Праге презентовали новое творение Давида Черны

Скульптурная композиция размещена в Праге 4, у пражского BB Centrum возле шоссе. В своем новом произведении Черны выражает амбивалентное отношение к автомобилям. Хотя скульптура изображает Porsche, она называется «Жук» (Brouk, или Beetle). 

Подвижная конструкция имеет высоту почти 17 метров и длину 8 метров, что заметно больше реальной величины автомобиля. Она состоит из 11 сегментов, движущихся с помощью гидравлики. 

«Я люблю автомобили, как и любой мужчина среднего возраста. Когда мы были детьми, мы любили Porsche. Единственный автомобиль, который моя жена узнает, — это Porsche», — сказал Черны. Он также напомнил, что Фердинанд Порше родился во Вратиславице (ныне часть города Либерец). «Porsche — духовный отец культового "жука" от VW», — добавил он.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
скульптура Прага Давид Черный
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