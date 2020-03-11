Лекция Александра Васильева в Праге переносится на сентябрь

В связи с риском распространения коронавируса и временным запретом на проведение мероприятий с участием более чем 100 человек моноспектакль известного историка моды переносится на более поздний срок. Билеты остаются действительными.

Фото: DELFI / Šarūnas Mažeika

Выступление Александра Васильева должно было состояться в пражском культурном центре «Длабачов» 15 апреля 2020 года, но в связи с ограничениями, введенными по всей Чехии на определенное время, было принято решение перенести его на сентябрь. Точную дату организаторы объявят позже. Попасть на моноспектакль «Тайны модных домов» можно будет по уже купленным билетам.

Мероприятие обязательно состоится и речи об его отмене не идет, перенос вызван форс-мажорной ситуацией. Благодарим за понимание и надеемся, что скоро культурная жизнь в Праге возобновится.

По всем вопросам пишите на tickets@420on.cz.