Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.75
USD
22.76
RUB
0.32
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
10d 10 °C
Лекция Александра Васильева в Праге переносится на сентябрь

Лекция Александра Васильева в Праге переносится на сентябрь

Info Portal 227 0
В связи с риском распространения коронавируса и временным запретом на проведение мероприятий с участием более чем 100 человек моноспектакль известного историка моды переносится на более поздний срок. Билеты остаются действительными.
Фото: DELFI / Šarūnas Mažeika
Лекция Александра Васильева в Праге переносится на сентябрь

Выступление Александра Васильева должно было состояться в пражском культурном центре «Длабачов» 15 апреля 2020 года, но в связи с ограничениями, введенными по всей Чехии на определенное время, было принято решение перенести его на сентябрь. Точную дату организаторы объявят позже. Попасть на моноспектакль «Тайны модных домов» можно будет по уже купленным билетам.

Мероприятие обязательно состоится и речи об его отмене не идет, перенос вызван форс-мажорной ситуацией. Благодарим за понимание и надеемся, что скоро культурная жизнь в Праге возобновится. 

По всем вопросам пишите на tickets@420on.cz.

Рассказать всем:
Темы
концерт Болезни эпидемия
Читайте
по теме 
Концерт «Би-2» в Праге переносится на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса
10.03.2020 11:05 Культура
Концерт «Би-2» в Праге переносится на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса
2035 0
Как провести в Праге выходные 7 и 8 марта
06.03.2020 18:00 Культура
Как провести в Праге выходные 7 и 8 марта
1406 0
Чем заняться в Праге в выходные 29 февраля и 1 марта
28.02.2020 18:00 Культура
Чем заняться в Праге в выходные 29 февраля и 1 марта
3592 2
Как провести в Праге выходные 22 и 23 февраля
21.02.2020 18:00 Культура
Как провести в Праге выходные 22 и 23 февраля
3407 0
Последние новости:
11
марта
В Ческе-Липе обрушилась пещера, где снимали сказку о чёрте
11.03.2020 16:26 Общество
В Ческе-Липе обрушилась пещера, где снимали сказку о чёрте
150 0
Либеньский мост закроют на два дня
11.03.2020 12:25 Общество
Либеньский мост закроют на два дня
463 0
Карлов мост очистили от граффити
11.03.2020 09:25 Общество
Карлов мост очистили от граффити
419 0
За один день число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось на 20 человек
11.03.2020 09:19 Общество
За один день число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось на 20 человек
5368 0
10
марта
Тяжелый контейнер упал на полицейскую машину в Остраве
10.03.2020 16:38 Общество
Тяжелый контейнер упал на полицейскую машину в Остраве
1163 0
Концерт «Би-2» в Праге переносится на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса
10.03.2020 11:05 Культура
Концерт «Би-2» в Праге переносится на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса
2035 0
В Чехии закроют школы и отменят массовые мероприятия
10.03.2020 10:02 Экономика
В Чехии закроют школы и отменят массовые мероприятия
14936 0
В Чехии 40 подтвержденных случаев заражения коронавирусом
10.03.2020 09:35 Общество
В Чехии 40 подтвержденных случаев заражения коронавирусом
10210 0
09
марта
Вандалы снова разрисовали Карлов мост
09.03.2020 14:47 Общество
Вандалы снова разрисовали Карлов мост
2821 0
Прага тестирует новую антибактериальную дезинфекцию для транспорта
09.03.2020 14:03 Экономика
Прага тестирует новую антибактериальную дезинфекцию для транспорта
3654 0


Мобильная версия